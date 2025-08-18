La AEMET avisa: fuerte bajada de temperaturas en el norte y hasta 40 grados en el sur

El tiempo dará un giro este lunes 18 de agosto, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La entrada de una vaguada por el noroeste peninsular traerá consigo aire atlántico más fresco que comenzará a poner fin a la ola de calor, con un descenso acusado de las temperaturas en buena parte del norte y el interior peninsular. Sin embargo, en el sur y sudeste, así como en Baleares y Canarias, el calor extremo seguirá siendo protagonista, con valores que incluso alcanzarán los 40 grados en el valle del Guadalquivir y las depresiones del sudeste.

Lluvias y tormentas en el norte y este peninsular

La jornada comenzará con cielos cubiertos en el norte de Galicia y en la franja cantábrica, donde se esperan lluvias débiles y dispersas, más frecuentes durante la tarde. También se formarán bancos de niebla matinales y al final del día. En el resto del país, la nubosidad media y alta irá desplazándose de oeste a este, mientras que por la tarde crecerán nubes de evolución en la mitad oriental. Esto dará lugar a chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes en el Pirineo y en la Ibérica oriental, con posibilidad de rachas de viento muy intensas.

En Canarias, predominará el tiempo estable, con cielos despejados o poco nubosos, aunque se esperan intervalos en el norte de las islas y nubosidad de evolución en áreas montañosas. La AEMET advierte además de la posible presencia de polvo en suspensión en gran parte del país.

Bajan las temperaturas en el noroeste, pero no en el sur

Las temperaturas máximas descenderán de manera notable en el interior de la mitad noroeste y en el sur de Cataluña, mientras que se mantendrán sin cambios en los litorales del noroeste, los Pirineos y Canarias. Por el contrario, en el sudeste y en la zona de Alborán se espera un ligero ascenso. Pese a la bajada general, los 35 grados seguirán superándose en el sur peninsular, el nordeste y en áreas de Baleares y Canarias. En el Guadalquivir y las depresiones del sudeste se alcanzarán los 40 grados.

Las mínimas también experimentarán cambios: descenderán en el tercio noroeste y en Extremadura, se mantendrán sin variación en Baleares y subirán en el resto. En la mitad sur peninsular, las depresiones del nordeste y los dos archipiélagos, los termómetros no bajarán de 20 grados, llegando incluso a marcar 25 grados en el Mediterráneo, el Guadalquivir y zonas de Canarias.

En cuanto al viento, se espera alisio moderado con intervalos fuertes en Canarias. En el resto del país soplará flojo en general, con algunas rachas moderadas durante la tarde. Predominarán los vientos de oeste y suroeste en la vertiente atlántica, de norte y noroeste en Galicia, el Cantábrico y el valle del Ebro, mientras que en el Mediterráneo oriental rolarán de sur a norte. En el Estrecho y Alborán, el viento será variable.