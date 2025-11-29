La AEMET lo confirma: se avecina una jornada pasada por agua en el norte y frío intenso en buena parte de España

La Agencia Estatal de Meteorología confirma un panorama marcado por la inestabilidad para este 29 de noviembre. La jornada estará definida por el avance de una masa atlántica húmeda que cubrirá gran parte del país con nubes abundantes, precipitaciones y un descenso acusado de las temperaturas en amplias zonas interiores. El contraste térmico entre regiones será notable y pondrá fin al breve respiro otoñal de días anteriores. Este episodio llega tras días en los que el termómetro había logrado situarse por encima de los 15 grados en numerosas zonas.

De manera general, el norte será el epicentro del temporal con lluvias persistentes y ambiente fresco, mientras que el centro peninsular registrará un frío más acusado, especialmente en las primeras horas del día. El sur, aunque algo más templado, también comenzará a sentir el aumento de nubosidad y un cambio progresivo en el tiempo durante la noche. El archipiélago canario mantendrá condiciones más estables salvo algunos intervalos nubosos en las islas de mayor relieve. Las mínimas podrán caer por debajo de los cero grados en áreas del interior mientras que el sur rondará los 18 a 20 grados.

Lluvias protagonistas en el norte peninsular

En Galicia la situación será especialmente adversa con lluvias constantes y localmente intensas que afectarán sobre todo a la franja occidental. Asturias y Cantabria afrontarán un día gris con precipitaciones que avanzarán de oeste a este mientras que en el País Vasco se prevén chubascos que ganarán fuerza durante la tarde. En estas comunidades la cota de nieve descenderá hasta los 1.000 o 1.200 metros en los momentos más fríos. Las máximas apenas superarán los 15 o 17 grados en las zonas costeras del Cantábrico.

En Navarra y La Rioja el aumento de la nubosidad será evidente desde primeras horas y las lluvias llegarán de forma más tardía aunque significativas hacia el final del día. Aragón vivirá un inicio tranquilo aunque con un incremento progresivo de las nubes y posibles nevadas en el Pirineo a partir de los 1.400 o 1.600 metros. Cataluña quedará más resguardada con cielos poco nubosos y presencia de brumas en el interior y nubes altas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre valores negativos en zonas de montaña y máximas próximas a los 18 grados en el litoral catalán.

Presencia de frío intenso en gran parte del país

El centro peninsular experimentará un tiempo más cambiante y acusado. Castilla y León verá cómo las nubes se adueñan del cielo con precipitaciones débiles y cotas de nieve bajando hasta los 1.600 o incluso 1.300 metros según avance la tarde. Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid afrontarán un ambiente frío con mínimas entre los -2 y -4 grados y cielos velados además de lluvias débiles en áreas de sierra. Las nieblas matinales podrán reducir la visibilidad en valles y depresiones interiores durante varias horas.

Hacia el sur la situación se suaviza aunque la inestabilidad no desaparecerá del todo. Extremadura registrará un aumento paulatino de la nubosidad y algunas precipitaciones aisladas en las comarcas del norte. Andalucía comenzará con cielos despejados pero verá cómo la nubosidad aumenta al final del día con posibilidad de lluvias en Sierra Morena. Las máximas rondarán los 20 grados mientras que las mínimas podrán acercarse a los cero grados en el interior oriental andaluz.

Intervalos nubosos y lluvias débiles en las Islas

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentarán un tiempo mayormente estable con cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados. En Canarias predominarán los cielos despejados en la mayor parte del archipiélago con algunos intervalos nubosos y lloviznas débiles en las vertientes norte de las islas montañosas. También podría registrarse calima ligera en altura debido a la entrada de polvo en suspensión. Las temperaturas seguirán en ascenso con máximas por encima de los 18 grados.

Pese a estas diferencias territoriales la sensación general en España será la de un giro claro hacia un ambiente plenamente invernal. Entre las precipitaciones destacadas del noroeste y el frío intenso del interior el país vivirá un sábado marcado por la variabilidad atmosférica y la llegada de las primeras señales sólidas del invierno. Este episodio podría ser el preludio de nuevos frentes húmedos que avanzarían por el Atlántico en los próximos días según estimaciones iniciales.