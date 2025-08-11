La AEMET mantiene la alerta por temperaturas máximas: estas son las zonas más afectadas

La ola de calor instalada en España está provocando temperaturas máximas en toda la península. Un calor que lleva siendo protagonista varios días y que se espera que empiece a decaer a partir del próximo jueves, tal y como han señalado desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Sin embargo, sus consecuencias seguirán palpables durante el día de hoy, donde se esperan temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte del país, incluidas las zonas de Baleares y de Canarias.

Se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en el país, con cielos poco nubosos o despejados además de nubosidad baja en los litorales del noroeste peninsular, con probables brumas o nieblas costeras.

Temperaturas máximas en estas zonas

Las temperaturas máximas aumentarán en el Mediterráneo, Ebro, Andalucía occidental y en zonas de la vertiente cantábrica, con descensos en el resto del tercio noroeste peninsular y en Canarias que podrán ser localmente notables en el este del archipiélago y en Galicia.

Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península y de Canarias así como en puntos de Baleares, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y de las depresiones del nordeste, pudiendo hacerlo también en el este de las islas Canarias así como en puntos de la fachada oriental peninsular.

Por su parte, las mínimas estarán en aumento en el Levante, Ebro y Cantábrico oriental, con probables ascensos notables en el alto Ebro, y con descensos en el noroeste peninsular.

De esta forma, las máximas se registrarán en Córdoba, Granada, Pamplona, Sevilla y Toledo, todas por encima de los 41º, mientras que las mínimas se alcanzarán en Ávila, Coruña, Lugo, Oviedo, Pontevedra y Teruel, por debajo de los 18º.

Descenso de temperaturas en algunos puntos

Asimismo, la AEMET ha avisado del descenso de temperaturas máximas en zonas concretas de la península. Esta bajada en los termómetros se produce en Galicia y en las islas orientales canarias. Mientras, en el alto Ebro es probable que se produzca un ascenso de las temperaturas mínimas.

Por otro lado, soplarán vientos moderados de componente norte en Canarias y de levante en el Estrecho, ambos con probables intervalos. Predominarán los vientos flojos de componentes este y sur en el resto, que a lo largo del día tenderán a arreciar y a rolar a componente oeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular.