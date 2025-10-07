La AEMET nombra la primera dana con gran impacto, Alice, con lluvias muy fuertes en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha nombrado este martes a Alice como la primera dana (depresión aislada en niveles altos) de impacto de la temporada, un fenómeno que provocará chubascos muy fuertes y persistentes en zonas del este peninsular y las Baleares durante los próximos días.

Según la Aemet, se espera que Alice deje tormentas localmente intensas y acumulaciones de "lluvias significativas en cortos periodos de tiempo", sobre todo a partir del jueves cuando se podrán acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en cuatros horas en algunas zonas.

En áreas como el litoral norte de Alicante, el litoral sur de Valencia, así como en las islas de Ibiza y Formentera, en Baleares, se podrán recoger hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Además, se esperan lluvias fuertes el jueves en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y región de Murcia, especialmente en el extremo oriental.

Desde la agencia meteorológica recomiendan "extremar las precauciones" y consultar los avisos meteorológicos actualizados a través de su web oficial y su aplicación móvil, donde se publican alertas tas en tiempo real.

La agencia estatal anunció este lunes que, a partir de ahora, las danas con potencial de gran impacto recibirán un nombre propio, en un intento por mejorar la comunicación con la ciudadanía y evitar que este fenómeno meteorológico se asocie sistemáticamente con consecuencias catastróficas.

El término DANA proviene del acrónimo (Depresión Aislada en Niveles Altos) y describe sistemas atmosféricos complejos y de difícil predicción que, bajo determinadas condiciones, pueden generar precipitaciones (lluvias y nevadas) muy intensas, localmente torrenciales, y tormentas con gran impacto.

No obstante, no todas las danas provocan situaciones de gran impacto. Por eso, solo se asignará un nombre propio a aquellas danas que puedan generar situaciones meteorológicas de alto impacto, lo que ayudará a evitar que se asocie de manera unívoca a esos sistemas de bajas presiones con impactos graves o catastróficos.

La primera dana de gran impacto, prevista para este jueves, ha recibido el nombre de Alice, de acuerdo con una lista de nombres previamente acordada entre los países miembros del Grupo Suroeste del programa europeo de nombramiento de borrascas. Este grupo está formado por los servicios meteorológicos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.