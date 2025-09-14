La AEMET parte España en dos entre altas temperaturas y chubascos: así dividirá el tiempo el país este domingo

El tiempo de este fin de semana llega marcado por contrastes claros entre el norte, el sur y el este peninsular. Mientras en el valle del Guadalquivir se espera un calor intenso que llevará los termómetros a rozar los 38 grados, en la fachada mediterránea oriental se anuncian lluvias localmente fuertes en puntos de Tarragona y Castellón, sobre todo durante la primera mitad del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que en la mayor parte del país predominen los cielos despejados o poco nubosos. Sin embargo, la entrada de una masa húmeda mediterránea aportará nubosidad abundante en la Comunidad Valenciana y áreas del litoral catalán, con precipitaciones débiles y dispersas en general. En la costa de Tarragona y Castellón esas lluvias podrían ser más intensas de lo normal al principio de la jornada, aunque después tenderá a abrirse el cielo.

De hecho, ha activado un aviso amarillo en zonas de Andalucía por altas temperaturas que se mantendrá durante toda la tarde.

En paralelo, una masa atlántica dejará cielos nubosos y algunas lluvias débiles en el oeste de Galicia. Canarias también registrará intervalos de nubosidad baja en las islas de mayor relieve, acompañados de rachas de viento muy fuertes que obligarán a estar atentos en algunas zonas.

Calor intenso en el sur y repunte de temperaturas en el norte

El sur volverá a ser protagonista por las altas temperaturas. En el Guadalquivir se alcanzarán de nuevo valores entre 36 y 38 grados, consolidando el ambiente caluroso en la zona. Por contraste, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería se notará un descenso de las máximas, que dejará cierto respiro tras varios días de calor.

Al mismo tiempo, en el Cantábrico oriental y el alto Ebro las temperaturas aumentarán de forma notable, ofreciendo una imagen poco habitual: calor en el norte mientras el Levante lidia con las lluvias. En el resto de la Península los cambios serán más discretos, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en el litoral mediterráneo y en el valle del Guadalquivir, lo que asegura otra noche cálida en esas áreas.

Los vientos alisios soplarán con fuerza en Canarias, con intervalos muy fuertes en algunas islas. En la Península, en general, el viento será flojo, aunque con intervalos moderados en zonas de costa, especialmente en el norte de Galicia y en el Estrecho, donde podrá girar de poniente a levante.

Además, la jornada estará marcada por bancos de niebla matinales en áreas del norte y del este peninsular, así como en Baleares. También se esperan brumas costeras en Galicia y el mar de Alborán que podrían complicar la visibilidad en carretera.

En definitiva, el día se presenta con una España partida en dos: el calor intenso en el sur y el repunte de temperaturas en el norte contrastan con los chubascos del Mediterráneo y el viento fuerte en Canarias. Un recordatorio de que septiembre combina aún los últimos coletazos del verano con las primeras señales del otoño.