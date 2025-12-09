La AEMET pide "precaución" por la borrasca Bram: olas de 7 metros y vientos muy fuertes y peligrosos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pedido este martes “precaución” a la ciudadanía ante vientos muy fuertes que podrían superar los 100 km/h en Galicia y la cornisa cantábrica, así como olas de hasta 7 metros que podrían arrastrar a personas en playas y espigones. La borrasca Bram, nombrada por los servicios meteorológicos irlandeses, está dejando tiempo adverso en las islas británicas y se nota en España especialmente en forma de rachas intensas de viento.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha advertido sobre los riesgos: “Se recomienda precaución por la caída de ramas o incluso de árboles, así como por objetos que puedan desprenderse de cornisas y zonas altas”. Además, Galicia enfrenta temporal marítimo importante, con oleaje capaz de arrastrar a personas en espigones, playas o acantilados. También se esperan lluvias persistentes y abundantes en el oeste y sur gallego, principalmente en A Coruña, Pontevedra y Ourense, así como precipitaciones en el Cantábrico, Castilla y León y Extremadura.

Las temperaturas se mantendrán altas debido a los vientos del sur, superando los 20 grados en el Cantábrico y los 23 grados en ciudades del sureste como Valencia o Murcia.

Previsión para los próximos días

El frente avanzará el miércoles hacia el centro de la Península, dejando lluvias desde Asturias, Cantabria y País Vasco hasta Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía occidental, pudiendo ser localmente fuertes y persistentes en Extremadura y el oeste de Andalucía. Se formarán bancos de niebla matinales en el interior y las temperaturas diurnas descenderán en gran parte del interior y el Cantábrico, mientras que las nocturnas subirán. En el Mediterráneo y Baleares se superarán los 18-20 grados.

El jueves será un día de transición entre frentes, con posibles nieblas matinales en el interior peninsular y en Baleares. Un nuevo frente llegará a Galicia, especialmente al oeste, y las temperaturas nocturnas bajarán mientras que las diurnas subirán en el interior y bajarán en el Mediterráneo. Se esperan máximas de 15 grados en el interior y más de 20 en la costa mediterránea.

El frente continuará su avance el viernes, dejando lluvias en el oeste peninsular, localmente fuertes en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental. Las temperaturas diurnas bajarán, generando un ambiente algo más frío.

El tiempo el fin de semana

Para el fin de semana se prevé un descenso de las temperaturas nocturnas con heladas en el norte y centro peninsular, aunque durante el día se recuperarán superando los 20 grados en Andalucía y la costa mediterránea. El ambiente será más acorde a la época del año, aunque algunas zonas podrían registrar temperaturas algo superiores a lo habitual. Las lluvias podrían afectar al oeste y sur de la Península, sin descartarse precipitaciones en la fachada mediterránea.