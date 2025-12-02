La AEMET activa la alerta por nevadas en Madrid y Castilla y León

La inestabilidad seguirá dominando el tiempo en los próximos días, con lluvias generalizadas, nieve en cotas medias y un acusado descenso térmico. Madrid y Castilla y León están este martes en alerta amarilla por nevadas que podrían dejar más de 5 centímetros en 24 horas a partir de cotas de 1.400-1.200 metros, a las que se suman otras cinco comunidades bajo aviso por temporal marítimo.

Durante la jornada se esperan nevadas de dicho espesor en distintos puntos del país dentro de un episodio que persistirá el miércoles. En la sierra de Madrid, la nieve podrá aparecer desde los 1.200 metros, mientras que en la Ibérica de Burgos y el Sistema Central, especialmente en Segovia y Ávila, la cota tenderá a descender. En áreas de la meseta próximas a la Ibérica burgalesa no se descarta la acumulación de 1 a 2 centímetros.

Respecto al temporal marítimo, Asturias, Cantabria y Galicia se encuentran en nivel naranja, con riesgo importante debido a olas que alcanzarán los 5 a 6 metros, aumentando a 6–7 metros mar adentro, especialmente en el noroeste y oeste de A Coruña, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Asimismo, otras dos comunidades mantienen avisos amarillos por el estado del mar: el País Vasco y Andalucía, esta última en el poniente de Almería, su capital y la costa granadina, donde también se espera fuerte alteración marítima.

El miércoles comenzará con lluvias en el centro y sur de la Península que, a lo largo del día, se irán desplazando hacia el este, alcanzando incluso a Baleares. En Melilla, las lluvias podrían ser localmente fuertes.

La cota de nieve en el norte se situará entre los 800 a 1.000 metros, mientras que las temperaturas seguirán bajando y se registrarán heladas en el norte, centro y este, más intensas en los Pirineos. Por la tarde, un nuevo frente volverá a dejar lluvias persistentes en el oeste de Galicia.

Nevadas copiosas en el norte

El jueves comenzará nuevamente con heladas, aunque será el último día realmente frío de la semana, con máximas por debajo de los 10 °C en gran parte del interior y apenas 6 o 7 °C en ciudades como Soria o Cuenca. El frente que entrará por el noroeste dejará precipitaciones en amplias zonas, menos probables en el Mediterráneo y Baleares.

Por su parte, Meteored prevé nevadas localmente copiosas en el norte, con acumulaciones de hasta 10 centímetros en 24 horas, que podrían alcanzar los 20 centímetros en áreas altas del Sistema Central, la Cantábrica y los Pirineos.

El viernes, las lluvias y tormentas se concentrarán sobre todo en el Cantábrico y el Mediterráneo, aunque seguirán registrándose precipitaciones débiles en buena parte del país. Serán más intensas y persistentes en Galicia, el Cantábrico y algunos puntos de los Pirineos.

Eltiempo.es señala que se producirá un notable ascenso térmico, de más de 5 a 7 °C en muchas zonas, tanto en mínimas como en máximas, que superarán los 5 °C durante la noche en gran parte del territorio.

Ambiente más templado el fin de semana

A partir del fin de semana y de cara a los días del puente de diciembre, la incertidumbre aumenta, aunque los modelos apuntan a la llegada de nuevos frentes con lluvias más probables en el norte y oeste del país. Aun así, no se descarta que las precipitaciones alcancen otras zonas.

Las temperaturas se recuperarán claramente y la cota de nieve ascenderá, quedando restringida a áreas de alta montaña. El ambiente será templado en las zonas costeras, con valores de 18 a 20 °C en el Cantábrico y hasta 22 °C en el Mediterráneo.