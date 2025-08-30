La Aemet prevé tiempo estable este sábado, aunque con riesgo de incendios por el aumento de temperaturas en estas zonas

Este sábado 30 de agosto será un día estable en la mayor parte del país: el aumento de temperaturas será prácticamente generalizado, salvo en la costa mediterránea, y se superarán los 32 grados centígrados en buena parte de la mitad sur y los 34 y 36 grados en el Guadalquivir y en el interior de la Región de Murcia.

Se verán cielos despejados con intervalos de nubes altas desplazándose de oeste a este, aunque es probable ver brumas y nieblas matinales en Galicia, en la cordillera cantábrica y en el oeste de la meseta Norte. Estas nubes podrán ser persistentes en Rías Baixas, con lluvias débiles matinales en Galicia y aledaños, así como en el extremo oriental del Cantábrico y en la cara norte del Pirineo.

Todo esto es lo que dice el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado 30 de agosto. El mes está a punto de despedirse y hoy lo hace con pocas lluvias, pero las precipitaciones está previsto que regresen el domingo con un nuevo frente que entrará por Galicia, por las comunidades cantábricas y por Pirineos, aunque también se verán chubascos en otras zonas del tercio norte.

Soplará alisio en Canarias y viento del oeste y suroeste en Galicia y Cantábrico, ambos con probables intervalos de fuerte. Poniente moderado en el Estrecho y Alborán tendiendo a flojo variable, y vientos de flojos a moderados, también de dirección variable, en el resto del Mediterráneo. En el resto de la Península predominarán los vientos, en general flojos, de componente oeste.

Peligros de incendios

Para este sábado 30 de agosto la Aemet no mantiene activo ningún aviso meteorológico, fruto de la estabilidad prevista en buena parte del territorio. Sí recuerda el peligro de incendios aparejado al aumento de las temperaturas: niveles muy altos o extremos sobre todo en áreas del noroeste, centro y mitad sur del territorio.

En buena parte de Galicia y comunidades cantábricas, así como en el nordeste peninsular, los niveles de peligro serán en general bajos o moderados, aunque permanecerán muy altos en zonas de la comunidad gallega y Asturias.