Alerta de la AEMET por nevadas y heladas en España, en directo: última hora en Madrid y Castilla y León

Las temperaturas tenderán a subir durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, con heladas de madrugada que irán a menos hasta quedarse restringidas a zonas montañosas, y 20 grados o más en lugares costeros del norte y el sur peninsular.

La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que esta semana hará más calor en las capitales canarias, con 22 a 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

En la península, calentará más en Alicante y Almería este martes (20 grados); Alicante el miércoles (19); Huelva, Málaga y Sevilla el jueves (19); Almería y Sevilla el viernes (20); Málaga, Murcia y Valencia el sábado (22), y Alicante, Castellón de la Plana, Málaga y Murcia el domingo (23).

Por el contrario, hará más frío diurno en Soria este martes y el miércoles (5 en ambos días); León, Segovia y Soria el jueves (6); Segovia el viernes (7), Cuenca y Soria el sábado (11), y Soria el domingo (11).

De madrugada, este miércoles se congelarán Ávila, Burgos, Cuenca, León, Lleida, Palencia, Soria, Teruel, Valladolid y Vitoria, mientras que las heladas se reducirán a partir del jueves hasta quedar acotadas el fin de semana a zonas de alta montaña.