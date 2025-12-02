Sección patrocinada por
Directo
Alerta de la AEMET por nevadas y heladas en España, en directo: última hora en Madrid y Castilla y León
Ambiente invernal en España, con lluvias generalizadas, nevadas en cotas medias y un descenso notable de las temperaturas
Diciembre ha arrancado con un ambiente invernal en gran parte de España, marcado por lluvias persistentes, nevadas en cotas medias y un notable descenso de las temperaturas. Este patrón meteorológico se mantendrá durante los próximos días, con episodios de nieve en zonas de montaña y en algunas áreas de meseta, además de lluvias que afectarán a buena parte del territorio y heladas en distintas regiones.
Madrid y Castilla y León están este martes en alerta amarilla por nevadas, con acumulaciones superiores a 5 cm en 24 horas a partir de 1.200–1.400 metros, mientras que otras cinco comunidades permanecen bajo aviso por temporal marítimo. El episodio de nieve continuará al miércoles, afectando la sierra de Madrid, la Ibérica de Burgos y el Sistema Central, con cotas en descenso y posibles acumulaciones de 1–2 cm en zonas de meseta cercanas. En el temporal marítimo, Asturias, Cantabria y Galicia están en nivel naranja por olas de 5 a 7 metros, y el País Vasco y Andalucía (Almería y costa granadina) mantienen aviso amarillo por riesgo para ciertas actividades.
Alerta de la AEMET por nevadas y heladas en España, en directo
Última previsión del tiempo para el puente de diciembre
Las temperaturas tenderán a subir durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, con heladas de madrugada que irán a menos hasta quedarse restringidas a zonas montañosas, y 20 grados o más en lugares costeros del norte y el sur peninsular.
La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que esta semana hará más calor en las capitales canarias, con 22 a 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
En la península, calentará más en Alicante y Almería este martes (20 grados); Alicante el miércoles (19); Huelva, Málaga y Sevilla el jueves (19); Almería y Sevilla el viernes (20); Málaga, Murcia y Valencia el sábado (22), y Alicante, Castellón de la Plana, Málaga y Murcia el domingo (23).
Por el contrario, hará más frío diurno en Soria este martes y el miércoles (5 en ambos días); León, Segovia y Soria el jueves (6); Segovia el viernes (7), Cuenca y Soria el sábado (11), y Soria el domingo (11).
De madrugada, este miércoles se congelarán Ávila, Burgos, Cuenca, León, Lleida, Palencia, Soria, Teruel, Valladolid y Vitoria, mientras que las heladas se reducirán a partir del jueves hasta quedar acotadas el fin de semana a zonas de alta montaña.
Activada la alerta por nevadas en estas zonas de Castilla y León
La Delegación del Gobierno de España en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar este martes 2 de diciembre a la Red de Carreteras del Estado en las provincias de Ávila, Burgos y Segovia.
El episodio se divide en dos periodos. El primero, se inicia el día a las 2 horas de la madrugada y afectará a las provincias de Burgos y Segovia, donde se pueden acumular entre cinco y dos centímetros a partir de los 1.200 metros, respectivamente. En concreto, cita la zona cercana a la A-1 entre ambas provincias, hasta el mediodía de mañana.
El segundo aviso comenzará a las 21 horas y se centrará en la provincia abulense, aunque no hay fecha para la desactivación de la alerta. Por lo tanto, entre las 12 y las 21 horas del 2 de noviembre no habrá ninguna zona activada.
La información completa aquí.
El tiempo en Andalucía este martes 2 de diciembre
Los cielos estarán este martes en Andalucía muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo del día. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros, descendiendo hasta los 1.500 metros al final del día.
Más información aquí.
Galicia amanece bajo olas de seis metros tras un lunes de fuertes vientos en la costa
Galicia encara este martes una nueva jornada de temporal invernal en la que el mar será el gran protagonista. Tras un lunes marcado por el viento muy intenso en la costa de A Coruña, Meteogalicia mantiene hoy la alerta naranja por olas en todo el litoral gallego, con mar combinado que podrá alcanzar los seis metros de altura.
El episodio llega después de que ayer lunes estuviese activada la alerta naranja por mar de viento en la Costa da Morte y en el noroeste coruñés, con viento del suroeste de fuerza 7 e intervalos de fuerza 8, superando los 70 kilómetros por hora. Mientras, las costas de Lugo y Pontevedra permanecieron en nivel amarillo, al igual que todas las localidades del norte de Galicia por rachas fuertes de viento.
Puedes leer la información completa aquí.
Martes de chubascos, frío y nieve en Madrid
Un "invierno" de lluvias y nieve se deja ver en la región este martes. La previsión de AEMET en la Comunidad de Madrid para este martes apunta a brumas y nieblas, más abundantes de madrugada, y a precipitaciones durante la mañana.
Las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso, más acusado en la Sierra, mientras que las mínimas experimentarán un ascenso. Además, la cota de nieve se encontrará en torno a los 1.200 metros. Por su parte, el viento será flojo con variables, tendiendo a suroeste desde el mediodía.
Puedes leer la información completa aquí.
Cinco comunidades bajo aviso por temporal marítimo.
En el caso de las comunidades bajo aviso por temporal marítimo, tres de ellas están en nivel naranja, con riesgo importante. Se trata de Asturias, Cantabria y Galicia, ante la previsión de olas de 5 a 6 metros aumentando a 6 a 7 metros mar adentro en zonas como el noroeste y oeste de A Coruña, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.
Asimismo, están en aviso por temporal marítimo aunque en nivel amarillo, con riesgo para ciertas actividades, otras dos comunidades. En concreto, el País Vasco y Andalucía en la zona del poniente de Almería y en dicha capital, al igual que en la costa andaluza de Granada.
Madrid y Castilla y León, en alerta por nieve
Madrid y Castilla y León están hoy en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por nevadas con acumulaciones de más de 5 centímetros en 24 horas a partir de cotas de 1.400-1.200 metros.
Se prevén este martes nevadas de dicho espesor en distintos puntos como consecuencia de un episodio que continuará al día siguiente; en concreto en la sierra de Madrid, a partir de 1.200 metros, y asimismo en la Ibérica de Burgos y el sistema central en Segovia y Ávila tendiendo además a bajar la cota.
No se descarta en algunas zonas de meseta cercanas a la Ibérica de Burgos que se puedan acumular 1-2 centímetros.
Inestabilidad y frío en amplias zonas de España
Este martes, un frente avanzará de oeste a este y provocará lluvias en amplias zonas de la península, menos probables y menos intensas en la vertiente mediterránea y en Baleares. En Galicia, las precipitaciones serán localmente fuertes, especialmente en el oeste, y podrán ir acompañadas de tormenta favoreciendo un importante temporal marítimo, con olas superiores a 5 o 6 metros.
✕
Accede a tu cuenta para comentar