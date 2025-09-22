Arranca el otoño con lluvia, tormentas y frío: el mapa de avisos activos de la AEMET

La semana arranca con un episodio de inestabilidad atmosférica que afectará especialmente al norte peninsular y área mediterráneo, debido a la influencia de una vaguada atlántica y la salida de un frente atlántico por el Mediterráneo.

Según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se registrarán chubascos fuertes, incluso localmente muy fuertes, que estarán acompañadas de tormenta en el nordeste y en las islas Baleares.

Además, se producirá un descenso generalizado de las temperaturas, más acusado en la Ibérica sur y localmente en La Mancha. También se prevén así rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas del bajo Ebro, con especial incidencia en la provincia de Tarragona.

Avisos meteorológicos activos este lunes

Este lunes, las comunidades del norte peninsular - Asturias, Cantabria y País Vasco- así como las Islas Baleares y Cataluña, han activado el aviso amarillo por riesgo de tormentas, mala mar o por lluvias que acumularán entre 15 y 20 litros en una hora.

En Asturias y Cantabria, el nivel amarillo se debe a precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros en una hora o 40 litros en 12 horas, además de tormentas y fenómenos costeros adversos, con viento del oeste de 50 a 61 km/h y fuerza 7.

En el País Vasco, las provincia de Vizcaya y Guipúzcoa están en aviso por lluvias, hasta 15 litros en una hora, y por tormentas. En Vizcaya hay también alerta por mala mar con viento del oeste -50 a 61 km/h- y fuerza 7.

En el área mediterránea, las islas de Ibiza y Formentera (Baleares) han activado la alerta amarilla por vientos costeros, con olas de hasta 2 metros. Por su parte, en la provincia de Tarragona (Cataluña) se esperan rachas máximas de viento del noroeste que alcanzarán 70 Km/h y por fuerte oleaje.

Temperaturas más cercanas al otoño o al invierno

Las temperaturas seguirá, cayendo en toda la Península este lunes. Se espera que solamente cuatro capitales de provincia como Málaga, Murcia, Córdoba y Granada lleguen o superen los 30ºC en las horas centrales de día. El resto, tendrá unas temperaturas máximas entre los 15 y 29 grados.

De la misma manera, las mínimas también se reducen en toda España, con lo que pocas comunidades superarán los 15ºC de temperatura e incluso en Castilla y León o País Vasco veremos temperaturas más cercanas al invierno como en Burgos (3ºC), Soria (4ºC), Segovia (5ºC) y Vitoria (6ºC).