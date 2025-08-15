Así será el tiempo este viernes 15: la antesala del peor fin de semana de la ola de calor

La ola de calor sigue sin dar un respiro mientras España arde. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este viernes 15 de agosto subidas de las temperaturas "notables" e incluso "extraordinarias" en el Cantábrico, con viento sur, aunque el mercurio volverá a bajar en la misma zona este sábado. Con ello, se espera que mañana se alcancen los 38 o 39 grados de forma generalizada en el Cantábrico, e incluso se superen los 40 grados centígrados en algunos puntos.

Por el contrario, se esperan descensos en el oeste de Galicia localmente notable en litoral atlántico; y en el resto no se esperan mayores cambios. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, del Cantábrico oriental y pudiendo hacerlo en las depresiones del noreste.

Se podrá ver un descenso ligero de las temperaturas mínimas en la mitad sur y archipiélagos, y un ascenso ligero en el resto más intensos localmente en Castilla y León, Alto Ebro y sur de Galicia. No bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, meseta norte y depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur.

En el resto de la Península y Baleares, salvo zonas de montaña, se alcanzarán los 36-38 grados, y se superarán los 39-40 en los valles de los grandes ríos, depresiones del nordeste y prelitorales de Valencia.

Lo peor llegará este sábado y este domingo, no obstante. Los expertos ya vaticinan que este mes de agosto podría ser el más caluroso desde que se tienen registros. Y este fin de semana va a ser especialmente agónico para quienes no puedan más con las temperaturas altas: se superarán los 40 grados en amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y del Duero, sin descartar que se rocen los 44 grados centígrados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura.

Avisos meteorológicos

Por esta razón, la Aemet mantiene a primera hora de este viernes 15 de agosto varios avisos meteorológicos: amarillos, por ejemplo, en Illes Ballears y Región de Murcia, entre las 12:00 y las 21:00 horas.

Naranjas en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Comunitat Valenciana; todas entre las 12:00 y las 21:00 horas, y aviso rojo en Cantabria y en el País Vasco, en la misma franja.

Todos los avisos, por supuesto, por altas temperaturas: riesgo extremo.