Baja el calor, pero no el peligro: la AEMET advierte que el riesgo de incendios se mantiene "muy alto o extremo" en estas zonas

España sigue combatiendo una intensa ola de incendios forestales, con 15 focos activos que se mantienen en situación 2 de emergencia, con especial atención a los fuegos en León, Lugo y Asturias, donde la velocidad de la propagación de las llamas ha obligado a evacuar al menos seis pueblos, especialmente en el municipio asturiano de Ibias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este miércoles que el riesgo de incendios forestales se mantiene en niveles "muy altos o extremos" en amplias zonas del oeste y del sur peninsular. Sin embargo, también ha informado de un descenso de las temperaturas en gran parte del país y un aumento de la humedad relativa en las zonas con incendios.

A pesar de estas leves mejoras meteorológicas, la Aemet insiste en que el nivel de alerta sigue siendo elevado y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a extremar las precauciones.

La situación sigue siendo crítica en varios puntos del país. En Castilla y León, donde 23 localidades de Zamora y León permanecen desalojadas. Aunque algunos focos muestran una evolución positiva, la meteorología ha dificultado el control de las llamas en Anllares, Porto y el cañón del Tera.

Galicia mantiene cuatro incendios forestales activos, los de Carballeda de Valdeorras y Avión, en la provincia de Ourense, y los de A Fonsagrada y A Pobra do Brollón, en Lugo, el último con la situación 2 activada por el riesgo para núcleos de población. En Asturias, la gravedad del incendio declarado en San Antolín de Ibias ha obligado al desalojo de seis pueblos, con indicios de que pudo ser provocado.