El buen tiempo se apodera del puente de diciembre: la AEMET avisa de temperaturas por encima de los 20º en España

La meteorología ha dado un cambio radical en los últimos días. La inestabilidad ha sido protagonista en un mes de noviembre donde las lluvias y las heladas han estado muy presentes en toda España, mientras que el mes de diciembre ha entrado con otra cara.

Contra todo pronóstico, esperando con una continuación de este temporal, la primera semana del mes ha ofrecido todo lo contrario. El buen tiempo parece haberse instalado en gran parte de la península tras conocerse la llegada de un anticiclón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este fenómeno provoca que las temperaturas aumenten de manera notable, y en este caso lo harán de manera generalizada durante todo el fin de semana, dejando estabilidad y cielos despejados en muchos puntos del país.

El anticiclón deja altas temperaturas en muchas zonas

Tal y como apunta la AEMET, para este domingo se prevé una situación anticiclónica en la mayor parte de España y en Baleares, con un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica así como en zonas de interior del tercio oriental peninsular, y con abundante nubosidad de tipo alto en el resto.

Habrá temperaturas máximas en aumento en interiores de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, entorno pirenaico, Ampurdán y litoral cantábrico, y descensos en el norte de Castilla y León y aledaños y en general pocos cambios en el resto.

Respecto a las mínimas, irán en aumento en el extremo nordeste peninsular y norte de Baleares, pocos cambios en Canarias y predominio de los descensos en el resto, pudiendo ser localmente notables en puntos del centro norte peninsular.

En este sentido, el día nos dejará temperaturas anómalas para el mes en el que estamos, superando en muchas regiones los 20º. Las máximas se encontrarán en Alicante, Murcia, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Valencia, todas por encima de los 23º, aunque otras ciudades como Málaga, Tarragona o Bilbao, entre otras, superarán los 20º de máxima.

En cuanto a las mínimas, estas aparecerán en zonas interiores como Albacete, Ávila, Cuenca, Segovia y Teruel, donde los termómetros bajarán de los 4º.

Lluvias muy dispersas y débiles

Con la llegada de este anticiclón, España disfrutará de un tiempo sin precipitaciones. El día comenzará con nieblas en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, montañas de la norte, sur de Galicia y zonas de interior del este peninsular, también posibles en Mallorca. Es probable que sean densas en regiones de Extremadura, nordeste de Castilla-La Mancha y depresiones del interior de Cataluña y de Aragón. Calima en Canarias.

A lo largo del día se espera que la nubosidad se despeje a excepción del tercio noroeste y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte, donde se espera que se mantenga esta nubosidad y se produzcan algunas lluvias débiles y ocasionales.

Además, Galicia podría ser la región más afectada por las lluvias, ya que se prevén algo más abundantes en su mitad occidental. Por su parte, Canarias estará poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes medias en las islas orientales.

Nuevos frentes la próxima semana

La próxima semana arrancará con tiempo estable en toda España. El portavoz de AEMET, Rubén del Campo, ha avanzado que el lunes sólo lloverá en el oeste de Galicia y no se descarta que el martes un frente avance algo más y deje precipitaciones en la mayor parte de la comunidad gallega, Asturias y en la provincia de León. De nuevo, se formarán abundantes bancos de niebla y de nubes bajas en el interior peninsular.

Las temperaturas, todavía suaves para la época, oscilarán entre un ligero descenso el lunes y un repunte el martes, antes de que a partir del miércoles la llegada de frentes quizás deje tiempo más lluvioso en la mitad oeste de la Península con unas temperaturas que bajarían y que darían lugar a heladas en zonas del norte y del centro del territorio.