Buenas noticias: la AEMET se retracta y adelanta a esta fecha el fin de la ola de calor días después de anunciar su prolongación

Según el último aviso especial de la AEMET, la masa de aire cálido que afecta a la Península, Baleares y Canarias comenzará a disiparse progresivamente durante los próximos días, siendo la nueva fecha de finalización prevista el próximo miércoles 13 de agosto. Este cambio en las previsiones meteorológicas supone un adelanto respecto a estimaciones anteriores. Pese al fin de este fenómeno, la agencia advierte de que el sur y zonas del interior mantendrán máximas superiores a 40°C, con noches tropicales en áreas mediterráneas y del valle del Guadalquivir.

Cambio de patrón

El proceso de transición vendrá acompañado de inestabilidad atmosférica en el noreste, donde se esperan tormentas localmente fuertes con granizo y rachas de viento intensas. Estos fenómenos, aunque contribuirán al descenso de temperaturas, podrían causar incidencias en zonas de Cataluña y Aragón.

En Canarias, la mejora será más gradual, con persistencia de calima y valores aún elevados en medianías, especialmente en las islas orientales. El archipiélago experimentará un alivio térmico más lento que la Península, aunque con tendencia a la normalización.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener las precauciones hasta que se complete la transición, especialmente en las regiones donde las temperaturas se mantendrán muy elevadas durante más tiempo. La AEMET subraya que, aunque el episodio está llegando a su fin, es necesario seguir atentos a sus avisos ante posibles cambios en la evolución prevista.