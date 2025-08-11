Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de la llegada de un anticiclón a España: "Bajarán las temperaturas"

Se acerca el ecuador del mes de agosto yel calor seguirá siendo protagonista en la península. Muchas ciudades de todo el territorio sufrirán las altas temperaturas propias del verano, aunque este calor ya tiene fecha de caducidad, tal y como ha explicado Jorge Rey en su último vídeo.

Y es que la ola de calor que está afectando a los ciudadanos españoles parece llegar a su fin debido a la aparición de un anticiclón que afectará a España en los próximos días, tal y como ha afirmado el joven burgalés, que suele ser alguien fiable en cuanto a predicciones se refiere.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Masas cálidas del continente africano llegarán a España

Agosto suele ser uno de los meses más cálidos del año. Este año no ha sido diferente, puesto que nada mas comenzar el mes una ola de calor llegó al país, lo que provocó que los termómetros de muchas zonas del territorio marcasen hasta 43º.

Una tendencia que se ha mantenido en los últimos días y que Jorge Rey espera que continúe durante esta semana. Tal y como explica el líder de las cabañuelas, unas masas de aire cálido procedentes del continente africano llegarán a España, provocando la alerta roja en algunos puntos del país como las Islas Canarias.

Llegan las borrascas

Por otro lado, el aficionado a la meteorología ha alertado de la llegada de tormentas en gran parte de la península, sin llegar a ser fuertes. Se podrán observar a partir del martes 12 de agosto debido a los vientos de sur procedentes de África.

Un anticiclón llegará a finales de agosto

Sin embargo, no todo va a ser calor en este mes. Según apunta Jorge Rey en su última predicción compartida por su canal de YouTube, un anticiclón fuerte comenzará a establecerse sobre varias zonas del norte de España, provocando que masas más templadas lleguen a Europa desde el norte.

Esto, tal y como explica el joven, generara una bajada de las temperaturas. Aún así, el aficionado a la meteorología ha querido concluir el vídeo advirtiendo del tiempo de los próximos días, destacando que habrá más calima, más sol, más verano y algunas tormentas.