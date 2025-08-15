Las cabañuelas de Jorge Rey alertan del fenómeno que llegará a España a finales de este agosto: "Mucho cuidado con esto"

Jorge Rey, conocido como "tu hombre del tiempo", ha pronosticado mediante el método tradicional de las cabañuelas un giro meteorológico para España a lo largo de las próximas semanas. El joven advierte que tras la ola de calor llegarán una serie de tormentas que comenzarán a hacerse notar este martes 12 de agosto. Estas, aunque no serán "muy importantes", marcarán un primer cambio en el patrón atmosférico actual.

Descenso térmico a finales de mes

Rey detalla en su último vídeo que hacia el 21 de agosto se establecerá "un anticiclón fuerte sobre zonas del norte", impulsando masas de aire más templado que descenderán hacia el resto de España. Este fenómeno provocará un "descenso de temperaturas"significativo, aunque el alivio total en los termómetros tardará en consolidarse. El predictor vincula este cambio a vientos del sur generados por borrascas atlánticas y africanas, que inicialmente transportarán aire cálido pero después favorecerán la inestabilidad.

Hasta entonces, Rey insta a "disfrutar del tiempo típico de verano", caracterizado por calor intenso, calima y tormentas esporádicas. Su advertencia "mucho cuidado con esto" alude precisamente a la transición brusca entre ambos escenarios: de las altas temperaturas actuales al repentino enfriamiento de la última quincena.