Las cabañuelas de Jorge Rey alertan del gran cambio de temperaturas en España "Llegarán grandes tormentas"

Últimos días del mes de agosto y el tiempo en España ha cambiado por completo. Tras una ola de calor sofocante y duradera, las temperaturas han descendido en gran parte del país, dando un pequeño respiro a a los ciudadanos. Ya lo adelantaba Jorge Rey en su última actualización meteorológica, donde advertía de la llegada de un anticiclón que afectaría a toda la península.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Llegada de manchas azules cargadas de lluvia

"Si hay algo que verdaderamente preocupa en España, son los incendios", así comienza el vídeo Jorge Rey ante la oleada de incendios que ha azotado la península en los últimos días. Sin embargo, el aficionado a la meteorología ha advertido rápidamente de lo que está por venir.

Y es que según las predicciones, grandes manchas azules e incluso rojas llegarán a España, lo que se traduce como precipitaciones y tormentas. De esta manera, tal y como apunta Jorge Rey, "los campos calcinados pasarán a ser campos calcinados húmedos".

En este sentido, las tormentas se instalarán en España para los últimos días de agosto, dejando un tiempo mucho más fresco en zonas del norte y el este peninsular. En concreto algunas zonas afectadas serán el Valle del Ebro, Cataluña, Aragón y Navarra. En definitiva, una inestabilidad que llegará desde el Atlántico y que provocará un temporal atípico en el final del verano.

El calor no desaparecerá

No obstante, parece que la ola de calor no ha sido suficiente. A pesar de la llegada de tormentas para los últimos días de verano, el calor volverá a aparecer en España de cara a septiembre. Tal y como avanza el líder de las cabañuelas, diversos modelos meteorológicos apuntan a la llegada de temperaturas elevadas próximamente.