Las cabañuelas de Jorge Rey alertan del tiempo que se avecina: llegarán grandes borrascas y un anticiclón

Se acerca la entrada del otoño y parece que la meteorología comienza a adaptarse a ello. Son los últimos coletazos del verano y la previsión para estos días apunta a una gran inestabilidad sobre la península. Las lluvias y el calor van a ser los protagonistas durante estas próximas semanas, tal y como ha señalado Jorge Rey en su último vídeo publicado en YouTube. El aficionado a la meteorología apunta a la llegada de borrascas que supondrán un clima más templado gracias al uso de las cabañuelas.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Llegan borrascas del Atlántico

Tal y como avanzaba el experto a principios de mes, llegarán a la península borrascas procedentes del Atlántico que dejarán lluvia en el norte de España y en el Levante. Según su predicción, será a partir de hoy cuando esas precipitaciones se extenderán por áreas del Cantábrico, al tiempo que seguirán produciéndose en zonas de la costa valenciana y Baleares.

Por su parte, el jueves será el día en el que se intensificarán las lluvias en la zona de Galicia y Castilla y León, para acabar concluyendo el viernes y el sábado en la zona de Cataluña y Huesca. Además, Jorge Rey destaca que Canarias también se verá afectada por estas tormentas

Un anticiclón que aparecerá en la segunda quincena de septiembre

Sin embargo, a pesar de que las tormentas marcarán el transcurso de los próximos días en algunas zonas del país, el líder de las cabañuelas señala que un anticiclón se establecerá en España de cara a la segunda quincena de septiembre.

Un fenómeno que dejará un tiempo despejado, estable y seco, ya que el aire que baja inhibe la formación de nubes y precipitaciones.

Lo que está por llegar en otoño

En otra de sus recientes publicaciones, el experto avisa de la variación del otoño próximo con respecto a registros pasados, asegurando que será una estación "un poco movida". "Durante este otoño esperamos un fenómeno neutro, ni aguas frías ni calientes, para pasar durante las navidades a un fenómeno de La Niña en cuanto a las nevadas y la llegada de fuertes fríos a España", asegura.