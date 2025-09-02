Las cabañuelas de Jorge Rey anticipan lo que está por llegar en septiembre: el calor seguirá muy presente

Llega el mes de septiembre y con él una nueva previsión meteorológica. Después de un mes de agosto marcado por las altas temperaturas, septiembre parece dar una tregua a los ciudadanos españoles. Sin embargo, el calor parece que no va a desaparecer del todo, tal y como apunta Jorge Rey en su último vídeo, donde destaca que las altas temperaturas seguirán presentes en gran parte de la península.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Llegada de borrascas

Septiembre traerá lluvia a la península. Así lo confirma el aficionado a la meteorología, apuntando la llegada de borrascas en las primeras semanas del mes. Según explica Jorge Rey, durante los primeros días de septiembre las nubes no dejarán grandes precipitaciones, sin embargo será a partir de la segunda semana cuando llegará una masa fría que provocará la llegada de lluvias en toda España.

En estos primeros días del mes, los chubascos llegarán en puntos localizados de la península, más concretamente en lugares como Cataluña, Galicia o Asturias, para después extenderse a toda España.

En la segunda semana, un frente se aproximará desde la zona norte de Europa y generará tormentas que predominarán en el sur de España y las Canarias a partir del martes, para después extenderse a más regiones.

El calor se mantendrá presente

A pesar de la llegada de precipitaciones, Jorge Rey mantiene que las altas temperaturas seguirán instaladas en España. Según sostiene, los termómetros se mantendrán por encima de los 30º en gran parte del país.

Un calor que seguirá estando presente y que incluso podría acercarse a los 40º en zonas como el Valle del Guadalquivir. Por tanto, habrá que esperar un poco más para empezar a disfrutar de temperaturas más frías, donde los termómetros bajen notablemente.

Un otoño "movido"

En otra de sus recientes publicaciones, el experto avisa de la variación del otoño próximo con respecto a registros pasados, asegurando que será una estación "un poco movida". "Durante este otoño esperamos un fenómeno neutro, ni aguas frías ni calientes, para pasar durante las navidades a un fenómeno de La Niña en cuanto a las nevadas y la llegada de fuertes fríos a España", asegura.