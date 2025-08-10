Las cabañuelas de Jorge Rey ponen fin a las altas temperaturas: se acabó el calor abrasador

Las altas temperaturas han marcado el inicio de agosto. Una ola de calor ha inundado la península, registrando temperaturas que han superado en muchas zonas del país los 40º. Así lo alertaba Jorge Rey, que señalaba la llegada de temperaturas extremas a partir del lunes 4 de agosto gracias a vientos de sur procedentes del continente africano. Sin embargo, el joven burgalés ha anticipado el fin de esta tendencia.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

El calor en la península durante el mes de agosto

Tal y como apuntaba el líder de las cabañuelas, el tiempo a finales de julio y principios de agosto estaría marcado por el calor intenso. Una predicción que ya avanzaba hace varias semanas y que se ha cumplido, puesto que una ola de calor mantiene las altas temperaturas en el país.

Sin embargo, Jorge Rey ha compartido con todos sus seguidores su pronóstico sobre la meteorología de las próximas semanas. En un vídeo compartido a través de su canal de YouTube, el joven anticipa una bajada de los termómetros a partir del próximo fin de semana.

Y es que a pesar de que el calor seguirá estando presente, la zona del cantábrico comenzará a recibir vientos de norte que refrescarán la zona, llegando a registrar temperaturas de incluso 25 grados en ciudades como burgos. No obstante, el experto asegura que se trata de algo temporal puesto que en los siguientes días dichas temperaturas volverán a subir hasta los 30 grados.

La inestabilidad llegará a España

Por otro lado, Jorge Rey advierte de la llegada de inestabilidad y tormentas para las próximas semanas. Unas tormentas que comenzarán a aparecer a partir de esta semana en zonas como Castilla y León y puntos cercanos a los Pirineos. Esta inestabilidad, según el experto, irá creciendo a partir del martes 12 de agosto, provocando una mayor acumulación de agua según pasan los días en zonas del norte y el este peninsular.

El fin del calor extremo

Por último, el joven burgalés ha dado su predicción sobre cuándo habrá un descenso notable de las temperaturas. Según confirma, el cambio de temperaturas se empezará a notar a partir del 21-22 , coincidiendo con los últimos días de agosto.

Respecto a las precipitaciones, Jorge Rey asegura que empezarán a aparecer a partir de esta próxima semana, donde las lluvias y las tormentas tomarán protagonismo.

El fenómeno del 'niño y la niña'

Para concluir el vídeo, el burgalés apunta a que habrá que estar muy pendiente del fenómeno del 'niño y la niña'. Según Jorge Rey, se trata de un fenómeno en constante cambio que tendrá relevancia en las próximas semanas, y con él se podrá saber cuándo llegarán los primeros 'fríos' y los últimos 'calores'.