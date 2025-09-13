Las cabañuelas de Jorge Rey predicen una alta subida de las temperaturas: "Hasta casi 40 grados"

España ha vivido una bajada de las temperaturas de manera generalizada. Después de un intenso verano, la meteorología está dando una pequeña tregua a los ciudadanos. Y es que la península ha sufrido en los últimos días la llegada de algunas tormentas, tal y como comentaba Jorge Rey en uno de sus vídeos.

Sin embargo, parece que todo va a cambiar de manera momentánea. Según el líder las cabañuelas, se va a producir una subida de las temperaturas que va a cambiar por completo el panorama nacional, con temperaturas que superarán los 30 grados en muchas regiones.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Llegada de vientos polares

Para comenzar el vídeo, el aficionado a la meteorología trata de "engañar" a los usuarios mostrando un mapa donde se puede observar la llegada de unos supuestos vientos polares a la península. "Como decirte que en pleno mes de septiembre podemos esperar vientos invernales, vientos polares, vientos de frío que te van a cambiar los planes completamente", afirma

Sin embargo, Jorge Rey explica que se trata de algo falso. Si una persona que no entiende sobre meteorología ve ese mapa, se cree todo lo que está contando. Pero la realidad es muy diferente, según explica. "Tranquilos, porque realmente tenemos un anticiclón que poco a poco se va a ir imponiendo sobre España para dar lugar a temperaturas incluso superiores a los 30 grados en muchos puntos de España".

Algunas precipitaciones en el tramo norte

Tal y como explica el experto, de cara a este fin de semana se esperan algunas precipitaciones con cierta importancia en la zona de Cataluña y Huesca. No obstante, se trata de algo temporal puesto que de cara a la semana que viene estas lluvias desaparecerán del mapa.

Eso sí, en vistas al próximo jueves parece que estas precipitaciones podrían aparecer en la zona de Canarias.

Un anticiclón con grandes subidas de temperaturas

La llegada del anticiclón a España va a generar una subida de las temperaturas de manera generalizada. Así lo ha detallado Jorge Rey, que señala que a partir del lunes habrá ciudades como Burgos, León o Soria los termómetros marcarán por encima de los 30 grados.

Por otro lado, se espera que las temperaturas alcancen hasta casi los 40 grados durante la semana en regiones como León, Ciudad Real o Córdoba.