El calor vuelve a apretar en un sábado en el que también habrá zonas afectadas por chubascos fuertes

Los expertos coinciden en que los últimos días de verano en España serán calurosos, y este sábado se cumple esa tónica. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica para este sábado 13 de septiembre un ascenso generalizado de las temperaturas, en particular en zonas de Canarias, área mediterránea, norte de Galicia y Cantábrico, aunque también habrá puntos de la península que recibirán chubascos.

El día comienza marcado por una circulación atlántica en toda la península que llenará los cielos de inestabilidad y nubes en el nordeste y en el área mediterránea norte. Desde primera hora se verán precipitaciones y tormentas en el nordeste y en el litoral de Cataluña, pudiendo ser fuertes y persistentes en el Pirineo, Prepirineo, este catalán e Ibérica oriental.

También habrá lluvias algo más débiles en otras zonas del tercio nordeste y Baleares, aunque los especialistas de la AEMET tampoco descartan nubosidad y agua en el resto del extremo norte, en el noroeste gallego y en el extremo oriental del Cantábrico. En el resto del país habrá nubes altas, y en Canarias posibilidad de precipitaciones débiles en zonas montañosas.

A pesar de que el sábado estará marcado por la circulación atlántica, esto no impedirá que las temperaturas máximas vayan en ascenso en Canarias, área mediterránea y norte de Galicia y Cantábrico, así como en el interior de Valencia. En el resto del país sin cambios o con ligeros descensos; aunque las mínimas también subirán en el tercio nordeste y en el centro peninsular. De nuevo, más de 35 grados centígrados en el Guadalquivir, donde las mínimas no bajarán de 20 grados.

Por lo general habrá vientos flojos, algo más intensos en zonas de litoral, marcando el levante el tiempo en el Estrecho y en el Alborán.

La AEMET también ha emitido varios avisos amarillos para este sábado 13 de septiembre. En Andalucía, en las campiñas sevillana y gaditana, por altas temperaturas, entre las 13:00 y las 21:00 horas. También hay avisos en el norte de la Comunidad Valenciana, en el norte de Aragón y en toda Cataluña por lluvias y en el caso catalán también por tormentas.

El aviso en Aragón se levantará a mediodía y en Cataluña a las 20:00. En la Comunidad Valenciana se activará el aviso amarillo por lluvias entre las 14:00 y las 19:00 horas.