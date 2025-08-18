España comienza a despedir la ola de calor, pero nueve comunidades siguen en alerta; Murcia y Valencia, en rojo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes el inicio del fin de la intensa ola de calor que ha afectado a gran parte del país, con un descenso prácticamente generalizado de las temperaturas, que será notable en la mitad noroeste, aunque con valores aún significativamente elevados en la mitad sudeste, y zonas de Baleares y Canarias.

Este cambio estará provocado por el paso de una vaguada por el noroeste peninsular que inestabilizará la atmósfera con la entrada de una masa de aire atlántico más fresco, lo que iniciará el fin de la ola de calor.

Las temperaturas máximas bajarán de forma notable en la mitad noroeste interior y sur de Cataluña, mientras que se mantendrán sin cambios en los litorales del noroeste, Pirineos y Canarias. En cambio, se espera un ascenso térmico en el sudeste peninsular y Alborán.

Comunidades en alerta por altas temperaturas

Pese al alivio previsto en algunas regiones, nueve comunidades autónomas siguen en alerta por calor. La región de Murcia y la comunidad Valenciana están hoy en alerta roja con riesgo extremo ante la previsión de temperaturas de hasta 44 grados

En la región de Murcia, en rojo, se esperan temperaturas de hasta 44 grados en la vega del Segura (Murcia). También se prevén valores extremos en el altiplano y en el noroeste de la región, y asimismo en Guadalentín, Lorca y Águilas, con aviso naranja.

En la comunidad Valenciana se prevén valores de hasta 42 grados de forma local en el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia. En zonas del interior se alcanzarán 40 grados. En Castellón y Valencia se prevén además fuertes tormentas.

La alerta naranja por calor afecta a Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha, En Baleares se llegará hasta 39 grados en islas como Mallorca, Ibiza y Formentera. En Castilla-La Mancha se alcanzarán 40 grados en la Mancha albaceteña

En Andalucía se prevén hasta 42 grados en amplias zonas de la comunidad, entre otras en el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), en Antequera (Málaga), en el valle del Guadalquivir (Jaén), en la campiña sevillana o en la cuenca del Genil (Granada). En el caso de la campiña cordobesa el calor será más intenso y se podrán alcanzar 43 grados y puntualmente hasta 44 grados.

Aragón y Cataluña tienen avisos amarillos por calor, lluvias y tormentas. También están en el mismo nivel de alerta Madrid, Navarra y Melilla por altas temperaturas. En Canarias, el aviso es por calor y fenónenos costeros.