Estas serán las zonas de España más castigadas por la DANA, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 50 mm en una hora

España sigue en llamas pero algunos puntos del territorio van a recibir con ganas precipitaciones. La Aemet ya ha activado avisos meteorológicos amarillos y naranja para este jueves 21 de agosto, y prevé hasta 50 mm de lluvia acumulada en una hora en algunos puntos del tercio norte peninsular y Baleares.

La razón: la llegada de una DANA, que mantendrá en situación de inestabilidad toda esta zona, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones que afectarán a amplias zonas. Tampoco se descartan tormentas en puntos del litoral sureste peninsular o del nordeste de Cataluña, sobre todo en el archipiélago balear, con probabilidad de que sean muy fuertes.

Se espera una precipitación persistente y localmente fuerte también en el entorno cantábrico oriental. A lo largo del día irán a menos, pero se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y tercio este peninsular, lo que según la Aemet podría dejar algún chubasco en la Ibérica o en regiones del extremo sureste.

En el resto de la Península y en Canarias se verán cielos despejados, salvo en el norte de las islas, donde sí se encapotarán algunos puntos.

En cuanto a temperaturas, las máximas seguirán cayendo en el sureste, aunque habrá ligeros aumento sen el tercio oeste y en zonas de la mitad norte del Mediterráneo. Solo se verán más de 35 grados centígrados en depresiones de Andalucía. Las mínimas también caerán moderadamente en el tercio este peninsular, con repuntes en el alto Ebro. Eso sí, en los litorales mediterráneos y en zonas del Guadalquivir no se bajarán de los 20 grados.

Avisos meteorológicos para este jueves 21 de agosto

Ante este panorama, la Aemet ya ha activado varios avisos meteorológicos por lluvias y tormentas para este jueves 21 de agosto.

Se darán en Baleares, Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco, y aunque podrían prolongarse durante más horas, el último aviso amarillo terminará a las 15:00 horas.

Todos los avisos se activaron a medianoche. El aviso es naranja en Baleares, aunque se levantaría en principio a las 9:00 horas de la mañana. El aviso amarillo en Cataluña lo hará en minutos, a las 8:00 horas. Los avisos amarillos para zonas de Cantabria y País Vasco terminarán sobre las 12:00 horas, en el mediodía, y el aviso en Navarra a las 15:00 horas.