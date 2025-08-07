Estas son las provincias en alerta este jueves por las altas temperaturas

Este jueves 7 de agosto, España vive una nueva jornada sofocante en el marco de la ola de calor que afecta a gran parte del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 7 comunidades y más de una decena de provincias se encuentran en alerta naranja (riesgo importante) por temperaturas que alcanzarán o superarán los 40 ºC, mientras que en muchas otras el aviso es amarillo (riesgo) con valores máximos entre 36 y 39 ºC. Las horas más críticas serán entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Andalucía, en el epicentro del calor

Andalucía vuelve a ser protagonista con las temperaturas más extremas del día. La Campiña cordobesa, en la provincia de Córdoba, registrará hasta 41 ºC, siendo la zona más calurosa del país hoy. También en Jaén, se prevé que varias comarcas alcancen los 40 ºC, incluyendo el Valle del Guadalquivir, Morena y Condado y Cazorla y Segura. En Granada, la Cuenca del Genil entra en alerta naranja con previsión de 40 ºC, mientras que la comarca de Guadix y Baza, aunque en nivel amarillo, podría llegar puntualmente a esa cifra.

En la Campiña sevillana, el aviso es amarillo, pero localmente podrían alcanzarse los 40 ºC, sobre todo en el este de la comarca.

Además del calor, algunas zonas del interior andaluz podrían sufrir tormentas secas, especialmente en las provincias de Granada y Jaén, donde la AEMET advierte de posibles rachas de viento muy fuertes asociadas a estos fenómenos.

Castilla-La Mancha y Extremadura, también bajo alerta naranja

En Ciudad Real, tres comarcas están bajo aviso naranja: La Mancha, el Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona, donde se esperan 40 ºC. En Toledo, el Valle del Tajo también alcanzará esa cifra. Otras zonas de ambas provincias mantienen el aviso amarillo por máximas entre 38 y 39 ºC.

En Extremadura, el calor no da tregua. Las Vegas del Guadiana y La Siberia extremeña, en Badajoz, registrarán también hasta 40 ºC, mientras que en Cáceres, zonas como Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez comparten el mismo pronóstico.

Zonas del norte y centro: avisos amarillos generalizados

Aunque con temperaturas algo más suaves, numerosas provincias del centro y norte peninsular están igualmente bajo vigilancia. En Madrid, la AEMET ha emitido avisos naranjas en toda la comunidad, tanto para la Sierra (con temperaturas de hasta 37 ºC por debajo de los 900 metros) como para el sur, Vegas y oeste y la zona metropolitana, donde se esperan 39 ºC.

En Castilla y León, las provincias de Valladolid y Zamora llegan hoy a los 39 ºC en varias de sus comarcas. Otras como Ávila, Segovia, Salamanca, León, Palencia y Burgos también figuran con avisos por temperaturas de entre 36 y 38 ºC.

En Aragón, la Ibérica zaragozana, la Ribera del Ebro y las Cinco Villas, todas en la provincia de Zaragoza, están en nivel amarillo con máximas de 38 a 39 ºC. También Huesca y Teruel presentan avisos, aunque con registros algo más moderados.

El calor alcanza el norte y Baleares

La ola de calor también afecta a comunidades habitualmente más templadas. En Ourense, el Miño podría alcanzar los 39 ºC, mientras que en el sur y noroeste de la provincia se esperan 37 ºC. En Navarra, La Rioja, Álava y algunas zonas del interior de Cantabria, las temperaturas oscilarán entre 36 y 37 ºC.

En Baleares, la interior de Mallorca y el norte y nordeste de la isla alcanzarán hasta 37 ºC, mientras que en Ibiza, especialmente en el oeste, el mercurio llegará a 36 ºC.

Recomendaciones ante el calor

La AEMET y Protección Civil recuerdan a la población la importancia de evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a niños, personas mayores y enfermos crónicos, que son los colectivos más vulnerables ante este tipo de episodios extremos.

Para información actualizada y detallada por municipios, puede consultarse el sitio web oficial de la AEMET: www.aemet.es.