Este domingo será el de mayor riesgo de incendio: al calor extremo se suman avisos por rachas de viento en estas zonas

Las cabañuelas de Jorge Rey vaticinan cambios para la semana que viene, pero en lo inmediato, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es radicalmente clara. Este domingo no solo será uno de los peores días de la ola de calor que azota al país desde principios de mes: también será el de mayor peligro de incendios forestales.

La razón: a las temperaturas, que podrán alcanzar los 44 grados centígrados en varios puntos del mapa, se suman una serie de avisos meteorológicos por fuertes rachas de viento en puntos como el norte de Castilla y León o País Vasco.

Aunque las temperaturas ya podrían empezar a caer en Galicia a partir de este domingo 17 de agosto, el resto seguirá sin cambios.

Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península, salvo los litorales, montaña y el extremo norte, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste y en interiores de Valencia y de Murcia.

No bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, en la meseta norte y en las depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur y no se descarta localmente en las depresiones del noreste y zonas de Canarias.

Se verán, por lo demás, vientos flojos en general, aunque con intervalos de moderado durante la tarde. Predominará el sur y oeste en Baleares, brisas en la vertiente mediterránea, oeste y sur en la atlántica, y norte y noroeste en Galicia y en la cantábrica con intervalos de moderado en los litorales del este.

Avisos meteorológicos para el domingo 17 de agosto

Además, la Aemet ha teñido de rojo el mapa de avisos meteorológicos, con avisos amarillos por altas temperaturas en Cantabria y también amarillos por tormentas -con rachas de viento y posibilidad de granizo- en País Vasco y Navarra, y viento solo en Castilla y León.

Además, hay avisos naranjas en Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja por altas temperaturas. Por último, aviso rojo en Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunitat Valenciana por la misma razón.

Todos los avisos están previstos que se activen entre las 11:00 horas y las 21:00 horas de este domingo.