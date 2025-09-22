Jorge Rey alerta de los peores presagios: tormentas torrenciales se acercan a España

El tiempo en España está a punto de cambiar radicalmente. El sol y las altas temperaturas han sido protagonistas durante gran parte del mes de septiembre, dando continuación a la meteorología propia del verano.

Sin embargo, las predicciones apuntan a que el final de mes estará marcado por todo lo contrario. Así lo señalan las cabañuelas de Jorge Rey, donde se advierte de una potencial llegada de tormentas torrenciales a la península. Ya en el último vídeo, el líder de las cabañuelas señalaba el cambio de temporal que iba a sufrir España, y tras el domingo estos presagios parecen haberse confirmado.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Descenso notable de las temperaturas

Tras los últimos días con temperaturas elevadas debido a los vientos de sur, el aficionado a la meteorología apunta que los termómetros caerán durante esta semana, dejando temperaturas frescas en gran parte del territorio. No obstante, el experto asegura que el final de semana podría dejar de nuevo temperaturas que rocen los 30º, concluyendo un mes de septiembre anticiclónico.

De esta manera, Jorge Rey asegura que se aproximan temperaturas más propias del otoño a excepción del sur, que será la zona de la península donde estos cambios se notarán menos.

Las fuertes precipitaciones aparecen en España

Por otro lado, las cabañuelas señalan la llegada de tormentas que podrán ser abundantes en algunos puntos de España. Desde este pasado domingo las lluvias empezaron a ser frecuentes en muchos puntos del país, sobre todo en zonas del norte y este.

Baleares, las áreas del cantábrico y el sureste penínsulas serán las principales afectadas durante esta semana, donde se espera la formación de una gota fría que deje fuertes precipitaciones. Además, Canarias también tendrá lluvias en las islas de mayor relieve, tal y como explica Jorge Rey en su última publicación.

No obstante, además de explicar las zonas afectadas por las lluvias, el experto apunta que el norte y el este peninsular serán las zonas afectadas por estas lluvias, al tiempo que estima que en algunos puntos estas lluvias llegarán a ser torrenciales.

Aparecen los primeros copos de nieve

Además de las lluvias y la bajada de temperaturas, el líder de las cabañuelas muestra como algunos modelos ya comienzan a señalar los primeros copos de nieve. La Cordillera Cantábrica y los Pirineos son los puntos afectados, aunque estos copos aparecerán en las zonas de cotas altas.