Tras las lluvias torrenciales, la AEMET anuncia un cambio radical del tiempo al comenzar octubre

El episodio de lluvias muy fuertes, persistentes y de carácter torrencial que en los últimos días ha afectado al este peninsular y Baleares comenzará a remitir en las próximas horas, aunque todavía se esperan algunas precipitaciones intensas este martes. Así lo ha indicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, quien ha insistido en la importancia de seguir extremando las precauciones.

Según ha avanzado Del Campo, a partir del miércoles la atmósfera tenderá a "estabilizarse" progresivamente, Sin embargo, hasta el viernes aún podrían registrarse tormentas aisladas en zonas del área mediterránea, aunque serán más dispersas y de menor intensidad que las de jornadas anteriores.

Avisos activos por lluvias y tormentas

Este martes todavía se esperan precipitaciones fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares —sobre todo en Ibiza, Formentera y Mallorca—, donde siguen activos avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas. Durante la tarde también podrían desarrollarse nubes de evolución con tormentas en otras zonas del este peninsular, como los Pirineos y los sistemas Béticos.

Tiempo más estable y temperaturas en ascenso

A partir del miércoles, la previsión apunta a un tiempo más estable en la mayor parte del país. Todavía podrían formarse chubascos y tormentas dispersas en el este y sureste peninsular, así como en Ibiza y Formentera. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos y las temperaturas en ascenso, con valores propios para la época o incluso algo más alto. En el bajo Guadalquivir, por ejemplo, se podrían superar los 30 grados.

Jueves y viernes con ambiente estable y calor inusual

El jueves y viernes se mantendrá el tiempo estable, con cielos parcialmente nubosos y algunas lluvias débiles en el litoral mediterráneo y Baleares, algo más intensas en Cataluña. Las temperaturas seguirán subiendo el jueves, especialmente en el Cantábrico, y aunque el viernes bajarán algo en esa zona, seguirán altas para la época en muchas áreas, con 32 a 34 grados en el oeste de Andalucía.

El fin de semana llega un frente

De cara al fin de semana, un frente podría rozar el extremo norte peninsular el domingo, dejando allí algunas lluvias y un descenso térmico. En el resto del país, se espera que continúe el tiempo estable y templado, con temperaturas suaves o incluso altas en el sur, donde de nuevo se podrían alcanzar los 34 grados.