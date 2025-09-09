Madrid ensaya el otoño este martes

Los cambios meteorológicos han llegado para quedarse. A la bajada de las temperaturas se suma, con fuerza, la nubosidad estos días en la Comunidad de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, martes, en la región una leve bajada térmica, intervalos de nubes medias y altas y, en la Sierra, intervalos de nubes bajas.

No se descartan nieblas dispersas asociadas al principio del día.

Las temperaturas, en descenso, oscilarán en el caso de las mínimas entre los 12 y los 16 grados centígrados y, en cuanto a las máximas, entre los 24 y los 29 ºC.

Los vientos soplarán flojos con predominio de la componente norte.

Los termómetros oscilarán entre los 16ºC y los 27ºC en Madrid; los 14ºC y 29ºC en Alcalá de Henares; los 14ºC y los 29ºC en Aranjuez; los 12ºC y los 24ºC en Collado Villalba; los 16ºC y los 28ºC en Getafe y 14ºC y los 27ºC en Navalcarnero.