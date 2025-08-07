Malas noticias: esta es la nueva fecha en la que la Aemet estima que acabará la ola de calor

La ola de calor de agosto que golpea a España desde hace días no se irá pronto. Si se esperaba al principio que esta podría desactivarse este jueves 7 de agosto, después la Agencia Española de Meteorología (Aemet) anunció que el episodio de calor extremo se prolongaría, como mínimo, al domingo 10. Hace unas horas amplió ese pronóstico hasta el martes 12... y ahora el organismo tiene nuevas noticias. Y no son buenas.

Según la Aemet, la ola de calor de España durará hasta el miércoles 13 de agosto. La Agencia ha lanzado una actualización de su aviso especial por ola de calor en la que indica que a partir del miércoles 13 "la incertidumbre en la predicción es grande" pero el escenario "más probable" indica "descensos" en las temperaturas que se "intensificarían" en los siguientes días.

"A pesar de esos descensos", continúa la Aemet, "las temperaturas previstas para el miércoles 13 todavía serán anormalmente altas, por lo que es probable que este episodio de calor se alargue hasta, al menos, ese día".

Un varapalo para un país que ya soporta desde hace días temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en varios puntos de la península.

Pronóstico del fin de semana

En su aviso especial, la Aemet recuerda que este jueves se verán ascensos en buena parte del interior peninsular, principalmente en el valle del Ebro, y no prevé grandes cambios en la temperatura del viernes, cuando se espera alcanzar los 40 ºC en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.

Durante el fin de semana se espera que continúe la tendencia ligeramente ascendente de las temperaturas en áreas del suroeste y del valle del Ebro y que se mantengan con pocos cambios en el resto de la Península, salvo en el área Cantábrica donde bajarán el sábado y subirán el domingo.

De esta forma, se espera que alcancen los 40-42 ºC en los valles del cuadrante suroeste y los 40 ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

Para el lunes y martes de la semana próxima es probable que las temperaturas sigan subiendo en el suroeste e interior del nordeste y que, por el contrario, comiencen descender por el norte, de forma que continuarán los valores anormalmente cálidos. Durante estos días se alcanzarán probablemente los 41-43 ºC en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares.