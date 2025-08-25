Nueva DANA en España: la AEMET avisa de fuertes lluvias y tormentas en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con chubascos y tormentas localmente fuertes en varias zonas.

La jornada estará marcada por la presencia de una DANA al sudoeste de la Península, cuya trayectoria "aún genera incertidumbre", aunque se espera que la absorba la circulación general.

Según las predicciones de la AEMET, los chubascos y tormentas "más intensos" afectarán a los Pirineos por la mañana, sin descartarse precipitaciones en otros puntos del tercio este. Por la tarde, la inestabilidad se extenderá a Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y Baleares, donde las tormentas podrían ser "localmente fuertes".

Zonas en alerta amarilla

Algunos puntos de Teruel, además del Pirineo de Gerona y de Lérida (Cataluña) y asimismo el interior norte de Castellón (Comunidad Valenciana) están en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por lluvias de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, además de fuertes tormentas.

En Teruel, las zonas afectadas serán Gúdar y Maestrazgo y el bajo Aragón, donde las tormentas podrán ir acompañadas de granizo al igual que en el interior norte de Castellón.

Estos avisos estarán vigentes desde las 14 horas hasta las 21 horas, de acuerdo a las previsiones.

Nubosidad y niebla

Además, se registrarán nubes bajas y bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Estrecho, así como en puntos del tercio oriental y Baleares. También se espera abundante nubosidad media y alta en Alborán, mitad este peninsular y Baleares. Las nubes se irán desplazando de sur a norte, con posibilidad de chubascos y tormentas, más probables en el nordeste y este por la tarde.

Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en buena parte del interior peninsular, por lo que pueden darse chubascos o tormentas dispersos en la Cantábrica occidental y en el Estrecho.

En Canarias, los cielos se presentarán poco nubosos o con nubes altas, aunque en los nortes habrá intervalos nubosos y lluvias débiles.

Suben las temperaturas

Las temperaturas máximas aumentarán en los cuadrantes sudoeste y nordeste, pudiendo superarse los 35 grados en el Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro. Las mínimas bajarán en Canarias y zonas del oeste peninsular, mientras que aumentarán en el Cantábrico, mitad sur y tercio oriental, permaneciendo "estables en el resto".

No se prevé que bajen de 20 grados en Canarias, el área mediterránea, el Ebro y amplias zonas de la mitad sur. Capitales de provincias como Córdoba, se esperan 38 grados, 37 en Badajoz y Granada, y 36 en Toledo, Murcia, Logroño y Jaén. En cambio, se esperan mínimas de 14 grados en Teruel, 15 grados en Soria, Salamanca y León, y 16 grados en Burgos, Lugo, Oviedo, Palencia, Vitoria y Zamora.

Vientos y calima

Los vientos soplarán flojos en general en la Península y Baleares, más intensos en los litorales. Predominarán del noroeste en Galicia, del sur en el interior, del este moderado en el área mediterránea oriental y variables en Alborán. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas. Además, se espera además calima en Alborán, el tercio sudeste y Baleares.