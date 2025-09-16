“Pleno verano” en septiembre: la AEMET avisa de temperaturas de hasta 40 grados en estas zonas

España vivirá esta semana un episodio de calor excepcional, con temperaturas que podrían alcanzar o incluso superar los 40 grados en algunas zonas del suroeste peninsular, según ha informado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las termómetros marcarán valores entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, e incluso hasta 15 grados en algunas regiones, dejando un ambiente más propio de verano que de mediados de septiembre. Las temperaturas nocturnas también serán altas para la época. Se prevén noches tropicales en la costa mediterránea, centro y sur del país.

En cuanto a las lluvias serán escasas y quedarán acotadas al extremo norte peninsular, aunque también se formarán tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, en zonas de Los Pirineos, Cataluña y en puntos del este peninsular y del entorno del sistema ibérico.

Tormentas en el noreste

Este martes predominarán los cielos despejados en gran parte del país, excepto en el nordeste peninsular, donde la AEMET prevé tormentas localmente fuertes en Pirineos y Cataluña, y que podrían ir acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.

En el Cantábrico y en el Estrecho, se esperan lloviznas. En Canarias, donde habrá calima en concentraciones significativas, se prevén intervalos de nubes altas en las islas occidentales.

En las temperaturas máximas seguirán subiendo, sobre todo en Galicia, Cantábrico occidental y Canarias. Se alcanzarán o superarán los 34 a 36 grados en buena parte del centro y sur peninsular, y los 38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

El jueves: el pico de calor

El miércoles y el jueves serán jornadas marcadas por un "ambiente de pleno verano", sin apenas lluvias y con temperaturas que seguirán subiendo, sobre todo en el norte, con valores entre 10 y 15 grados por encima de la media en algunas zonas.

En amplias áreas del país se superarán los 34 a 36 grados, y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se registrarán entre 38 y 40 grados. No se descarta que el jueves se superen los 40 grados en puntos del valle del Guadalquivir; También las noches serán muy cálidas, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en el litoral mediterráneo y en áreas del centro y sur peninsular.

Ciudades como Badajoz, Córdoba, Sevilla, Jaén, Ciudad Real o Toledo podrían rozar los 40 °C, avanza eltiempo.es. También se esperan valores de hasta 35 °C en Madrid, Zaragoza, Valladolid o Logroño. Incluso en zonas habitualmente más frescas como el Cantábrico, se podrían superar los 30 °C, sobre todo en su parte oriental. En el resto del norte, las temperaturas oscilarán entre 24 y 26 °C.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

Rubén Del Campo ha señalado que el pronóstico para estos días presenta incertidumbre, y aunque en principio el viernes las temperaturas seguirían siendo elevadas. a partir del fin de semana comenzarían a descender. No obstante precisa que aún está por determinar "la magnitud y extensión de esa bajada".

Por su parte, eltiempo.es indica que la entrada de una vaguada atlántica traerá aire más frío y posibles precipitaciones, provocando un descenso térmico generalizado. El domingo, este enfriamiento será más acusado en la mitad oeste del país, poniendo fin a un episodio marcado por temperaturas anómalamente altas.