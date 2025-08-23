La AEMET lanza un nueva previsión para el sábado: estas son las zonas en las que hay avisos amarillos por tormentas

El sábado arranca con la mayor parte del país con cielos despejados o poco nubosos: solo en zonas del norte y este peninsular, así como en las áreas de Alborán y Huelva se podrán ver nubes bajas matinales, con posibles bancos de nieblas y a lo mejor precipitaciones en litorales de la mitad norte del área mediterránea, que podrán ser fuertes en litorales y prelitorales de Cataluña.

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado 23 de agosto. El mes va camino de marcar récords como uno de los más cálidos de la serie histórica, y aunque ya no hay activo ningún aviso especial por ola de calor, el estío sigue haciendo de las suyas en todo el país.

Sí es cierto que la Aemet espera que este sábado las temperaturas máximas bajen en Rías Baixas y en Andalucía occidental, aunque sí aumentarán de forma moderada en la mitad norte. Se superarán los 35 grados centígrados en valles de la vertiente atlántica sur y en el Miño. Predominarán las subidas en montañas del centro y noroeste, y los descensos en el Cantábrico y en el Ebro.

En el archipiélago canario no se bajarán de los 20 grados.

Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del centro, noroeste y tercio oriental y en Mallorca, con probabilidad de chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional en el nordeste de Cataluña, Ibérica oriental y, con posibilidad de ser localmente fuertes, interior de Mallorca, sin descartarse en otras zonas de montaña del área mediterránea. En Canarias, intervalos nubosos matinales en el norte y poco nuboso o despejado en el resto.

Avisos meteorológicos para este sábado 23 de agosto

Para este sábado 23 de agosto la Aemet mantiene activos varios avisos de nivel amarillo. Serán por lluvias en Baleares y Cataluña, por tormentas y lluvias en Aragón y en la Comunitat Valenciana, y por temperaturas elevadas en Galicia.

Será en Cataluña la que tenga el aviso amarillo más tempranero: desde la pasada medianoche hasta las 09:00 horas de este sábado por lluvias. Baleares activará su aviso amarillo por el mismo motivo a las 13:00 horas, y lo levantará, en principio, a las 19:00 horas.

En Galicia se activará también el aviso amarillo, este por altas temperaturas, a la misma hora, las 13:00 horas, pero se desactivará en un principio a las 21:00 horas.

Por último, Aragón y Comunitat Valenciana activarán sus avisos amarillos por lluvias y tormentas a las 14:00 horas y los levantarán, si no cambia la predicción del tiempo de la Aemet, a las 22:00 horas.