¿En qué partes de España se notará más la ola de calor este puente de agosto?

Hoy 14 de agosto de 2025, las altas presiones en el norte peninsular generarán un flujo del nordeste que dejará lluvias débiles y nieblas matinales en el Cantábrico y Galicia, aunque el calor dominará la jornada: las máximas alcanzarán 40°C en valles del Guadiana y Guadalquivir, superándose los 35°C en la mitad sur de la península, depresiones del noreste, Baleares y Canarias. Las noches seguirán siendo tropicales, con mínimas por encima de 25°C en el Mediterráneo, Canarias y zonas del suroeste atlántico, agravadas por calima en el archipiélago canario.

Fenómenos adversos en el Pirineo y noreste

Por la tarde, la inestabilidad desencadenará tormentas "localmente fuertes" en el Pirineo, sistema Ibérico y nordeste, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy intensas capaces de causar daños puntuales. Estas tormentas se extenderán de forma dispersa al interior de Cataluña y Aragón, mientras Baleares registrará solo nubes altas y el norte de Canarias estará nuboso sin precipitaciones significativas.

Este escenario se enmarca en un verano de récords climáticos globales, vinculados a las 422.8 ppm de CO₂ atmosférico, que intensifica la persistencia de anticiclones. Mientras España sufre la segunda ola de calor del verano, Phoenix (EE UU) roza los 45°C y Sonora (México) enfrenta inundaciones por el ciclón Ivo, evidenciando patrones extremos sincronizados en el hemisferio occidental.

Los vientos complicarán la situación: soplarán alisios moderados con rachas fuertes en Canarias, levante intenso en el Estrecho y componente norte en Galicia y el Cantábrico. Catorce comunidades mantienen alertas activas, siendo Andalucía, Cataluña, Galicia y Extremadura en riesgo naranja (alto) por calor, mientras Aragón y Cataluña suman avisos por tormentas. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y 18:00 horas, especialmente en zonas de riesgo térmico como Córdoba, donde el índice UV alcanzará niveles críticos.