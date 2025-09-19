La traca final del verano no da tregua: lluvias, tormentas y también subida de temperaturas en estos puntos

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este viernes 19 de septiembre anuncia una jornada marcada por la inestabilidad en el norte peninsular y el calor persistente en el sur y Canarias. España quedará bajo la influencia de una masa de aire subtropical, que traerá nubosidad variable, tormentas puntualmente fuertes y polvo en suspensión.

Durante la primera mitad del día, se espera abundante nubosidad de tipo medio y alto, que avanzará de sur a norte en gran parte de la Península, salvo en la fachada oriental, donde los cielos se mantendrán más despejados.

Con el paso de las horas, el calor y la humedad favorecerán el desarrollo de nubosidad de evolución en la meseta y áreas montañosas, así como en el alto Ebro y zonas del oeste. Esto se traducirá en tormentas acompañadas de chubascos, que podrían ser localmente fuertes en la meseta Norte, el norte del sistema Ibérico y el alto Ebro, con riesgo de rachas muy intensas de viento.

En Canarias tampoco se descarta la aparición de alguna tormenta ocasional en zonas de cumbre, acompañada de nubosidad y polvo en suspensión. Además, la calima será intensa en el archipiélago, con posibilidad de extenderse en menor medida al sur y oeste peninsular.

Calor intenso en el sur y repunte de mínimas

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, salvo en Galicia y Canarias, donde se mantendrán sin cambios. Pese a ello, el calor seguirá apretando en varias zonas: se superarán los 35 grados en Canarias y en la mitad sur de la vertiente atlántica, alcanzándose incluso los 38 grados en las depresiones del Guadalquivir y Guadiana.

En el norte, los termómetros también podrán alcanzar cifras altas: hasta 35 grados en puntos de la meseta Norte, sur de Galicia, Cantábrico oriental y el valle del Ebro.

Las mínimas subirán en el oeste y el centro-norte peninsular, manteniéndose sin grandes cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en el Mediterráneo, bajo Ebro y buena parte del cuadrante suroeste, e incluso en Canarias habrá zonas que no desciendan de los 25 grados, lo que garantiza otra noche tropical en el archipiélago.

Calima y viento en distintas zonas

La calima será uno de los fenómenos más destacados del día, especialmente en Canarias, donde las concentraciones serán significativas, aunque también podría notarse en el sur y oeste peninsular.

En cuanto al viento, soplará con mayor intensidad en los litorales de la mitad sur peninsular, Cádiz y sur de Baleares, con rachas fuertes en el Estrecho. En Canarias, predominarán los vientos del este y nordeste, mientras que en la Península habrá predominio variable según la zona: norte y oeste en el Cantábrico, sur y oeste en la meseta Norte y Galicia, y este y sur en otras regiones.

En resumen, el viernes dejará dos realidades distintas en España: en el norte, la llegada de tormentas fuertes con riesgo de rachas intensas de viento; y en el sur y Canarias, una nueva jornada de calor extremo y calima persistente. Un día que vuelve a confirmar el carácter cambiante de este septiembre.