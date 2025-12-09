Tren de frentes atlánticos: la AEMET anuncia una semana inestable y activa las primeras alarmas

El tiempo se mantendrá estable este martes en la mayor parte de la Península, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 20 grados en numerosas comunidades. Aun así, la llegada de un frente aumentará la nubosidad y dejará precipitaciones generalizadas en el cuadrante noroeste. Este escenario será solo un adelanto de un cambio más acusado: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que, a partir del miércoles, varios frentes activarán un episodio de lluvias intensas y viento fuerte en amplias zonas del país.

Galicia se encuentra en alerta naranja por viento y oleaje, situación que comparte con Cantabria y Asturias, donde se esperan rachas de hasta 110 km/h. Navarra y País Vasco mantienen avisos amarillos por viento o fenómenos costeros. En Picos de Europa y la cordillera asturiana se prevén rachas máximas de 110 km/h; en el suroeste de A Coruña y en Liébana, de hasta 100 km/h.

El temporal marítimo también afecta con fuerza al litoral gallego: A Coruña registrará olas de entre 5 y 7 metros, impulsadas por vientos de hasta 74 km/h, con picos ocasionales de casi 90 km/h. Las Rías Baixas, el Miño y A Mariña lucense se mantienen igualmente en aviso naranja por mala mar. Galicia presenta además aviso amarillo por lluvias, con acumulaciones de 15 l/m² en una hora y hasta 60 l/m² en doce horas.

Asturias y Cantabria siguen en aviso amarillo por temporal marítimo, mientras que Navarra y el País Vasco mantienen avisos por viento, alcanzando en algunas zonas de Vizcaya los 100 km/h y registrando olas de 4 a 5 metros en la costa de Guipúzcoa. Baleares, por su parte, está en aviso amarillo por nieblas en el interior y sur de Mallorca, con visibilidad reducida a 200 metros.

Respecto a las temperaturas, las máximas subirán en la mayor parte de la Península, manteniéndose sin grandes cambios en los tercios nordeste y noroeste, mientras que descenderán en Galicia y el noroeste de Castilla y León. Las mínimas bajarán en Galicia, el bajo Ebro y áreas del norte de ambas mesetas, con aumentos en el resto del territorio.

A partir del miércoles, el frente dejará cielos muy nubosos en gran parte de la Península, aunque se abrirán claros conforme avance el día. No llegará a la fachada oriental ni a Baleares. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, de manera notable en los interiores del suroeste y en la meseta norte, y las precipitaciones serán abundantes en amplias zonas, especialmente en el cuadrante suroeste.

Por su parte, eltiempo.es indica que el viernes se espera un segundo frente, con lluvias de nuevo concentradas en el oeste y posibles precipitaciones importantes en algunas zonas de Canarias. Para el domingo, podría llegar un tercer frente al noreste peninsular.