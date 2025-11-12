Sección patrocinada por
Última hora de la borrasca Claudia, en directo: la AEMET activa alertas por el temporal en Galicia y Canarias
Información actualizada sobre los avisos meteorológicos por lluvias, tormentas, vientos y olas hoy en España
La borrasca Claudia entrará este miércoles, afectando principalmente al archipiélago canario, donde se esperan chubascos localmente muy fuertes, acompañados de tormentas y acumulaciones de lluvia significativas. Un frente atlántico muy activo alcanzará las islas, especialmente las occidentales, dejando precipitaciones intensas y persistentes.
En la Península, las lluvias se concentrarán en el noroeste, afectando a Galicia, el oeste de Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, sin descartar algunas precipitaciones en la provincia de Huelva. En el oeste de Galicia, las lluvias serán muy fuertes y continuadas, con acumulaciones importantes a lo largo de la jornada.
A qué hora comienzan las alertas en Canarias
El Gobierno de Canarias pone a todas las islas de forma escalonada en situación de alerta por lluvias, riesgo de inundaciones y vientos.
La alerta comienza a las 15.00 horas en La Palma, a las 18.00 en El Hierro, La Gomera y Tenerife; a las 00.00 horas del jueves en Gran Canaria y a las 06.00 del jueves en Lanzarote y Fuerteventura.
Canarias suspende las clases en 4 islas este miércoles por la tarde
El Gobierno canario ha decidido suspender las clases presenciales este miércoles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ante la llegada a las islas de la borrasca Claudia, aunque solo por la tarde: desde las 13.30 horas en La Palma y desde las 15.00 en Tenerife, El Hierro y La Gomera.
A través de su cuenta de la red social X, la Consejería de Educación ha avanzó ayer esta decisión tras analizar los riesgos asociados con esta borrasca, que afectará primero a las islas occidentales, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, posibles tormentas y lluvias que pueden llegar a descargar 100 litros de agua por metro cuadrado en el curso de doce horas.
Educación también recomienda a los centros suspender las actividades complementarias y extraescolares.
Suben las temperaturas en casi todo el país
En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en Galicia y comarcas aledañas y predominarán los ascensos en el resto del país, que serán localmente notables en el centro peninsular y alto Guadalquivir.
Respecto a las mínimas, se prevé un descenso en el norte de Castilla y León, con pocos cambios en el resto del tercio noroeste y con aumentos en el resto, que serán notables en regiones de la meseta Sur, Andalucía y en Ampurdán. Asimismo, se esperan heladas débiles en zonas altas del Pirineo.
Alerta naranja y amarilla en estas zonas
Las provincias con nivel naranja (importante) por lluvias serán A Coruña, La Palma y Tenerife. Se esperan acumulados de más de 100 l/m2 en La Palma (Cumbres, este y oeste) y en Tenerife (este, sur y oeste), mientras que en oeste y suroeste de A Coruña llegarán a más de 80 l/m2. También habrá avisos de nivel amarillo por precipitaciones en Ourense, Pontevedra, La Gomera y El Hierro.
Mientras, en nivel naranja por vientos estarán Cantabria (Liébana) y Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa), con rachas máximas en ambas comunidades de 110 km/h.
Descenderán a nivel amarillo los avisos por vientos en Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro), A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Zamora, Cantabria (Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana), La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
Asimismo, habrá avisos de nivel naranja por oleaje en A Coruña y Pontevedra, con viento del sur o suroeste de 62 a 74 km/h, de fuerza 8 y mar combinada del oeste o suroeste de 5 a 6 metros, que descenderán a nivel amarillo en Gran Canaria y Tenerife.
También se esperan avisos de nivel amarillo por tormentas en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife y serán tormentas aisladas que pueden organizarse en línea.
15 provincias en alerta por vientos, lluvias, tormentas y olas
La borrasca 'Claudia' traerá vientos, precipitaciones, tormentas y oleaje que activarán avisos en 15 provincias, con acumulados de lluvia de más de 80 litros por metro cuadrado (l/m2) y rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora (km/h), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Fuertes precipitaciones este miércoles en el oeste peninsular y en Canarias
Un frente asociado a la borrasca Claudia afectará este miércoles al oeste peninsular, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en esta área, que serán especialmente intensas en Galicia y extremo occidental del sistema central y la cordillera Cantábrica y que también se sentirán en las islas occidentales de Canarias.
