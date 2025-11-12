Última hora de la borrasca Claudia, en directo: la AEMET activa alertas por el temporal en Galicia y Canarias

Las provincias con nivel naranja (importante) por lluvias serán A Coruña, La Palma y Tenerife. Se esperan acumulados de más de 100 l/m2 en La Palma (Cumbres, este y oeste) y en Tenerife (este, sur y oeste), mientras que en oeste y suroeste de A Coruña llegarán a más de 80 l/m2. También habrá avisos de nivel amarillo por precipitaciones en Ourense, Pontevedra, La Gomera y El Hierro.

Mientras, en nivel naranja por vientos estarán Cantabria (Liébana) y Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa), con rachas máximas en ambas comunidades de 110 km/h.

Descenderán a nivel amarillo los avisos por vientos en Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro), A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Zamora, Cantabria (Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana), La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Asimismo, habrá avisos de nivel naranja por oleaje en A Coruña y Pontevedra, con viento del sur o suroeste de 62 a 74 km/h, de fuerza 8 y mar combinada del oeste o suroeste de 5 a 6 metros, que descenderán a nivel amarillo en Gran Canaria y Tenerife.

También se esperan avisos de nivel amarillo por tormentas en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife y serán tormentas aisladas que pueden organizarse en línea.