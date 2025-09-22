Previsión semanal de la AEMET: del otoño anticipado al veranillo de San Miguel, con el huracán Gabrielle en camino

España comienza la semana con un ambiente claramente otoñal, marcado por un acusado descenso térmico que dejará temperaturas entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para estas fechas hasta el jueves, sobre todo en la mitad norte, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Las mínimas serán especialmente frías. En zonas del interior como Teruel, Soria, Salamanca, León o Ávila se esperan amaneceres por debajo de los 5ºC. En León, por ejemplo, el miércoles se registrarán mínimas de apenas 2ºC, mientras que Soria rozará la helada con 1ºC.

En el extremo norte peninsular, el ambiente será plenamente otoñal. En amplias zonas de Castilla y León y del tercio norte, las máximas apenas alcanzarán los 18 o 20 grados. El contraste térmico con el sur del país será marcado: en el valle del Guadalquivir y el sureste peninsular aún se superarán los 30ºC.

Lluvias intensas y primeras nieves

Además del frío, la inestabilidad meteorológica también protagonizará el inicio de semana. Este lunes será muy lluvioso en el Cantábrico, donde habrá tormentas localmente fuertes, al igual también que en zonas de Cataluña y de Baleares. En estas dos últimas regiones, las lluvias tenderán a remitir por la tarde.

En el sureste peninsular, a partir de las 22 horas, se activarán alertas por precipitaciones y tormentas en la región de Murcia, ante la previsión de acumulaciones en una hora de hasta 20 litros por metro cuadrado, al igual que en Almería, en Andalucía.

La AEMET ha destacado que en puntos del Pirineo y de la Cordillera Cantábrica se podrán ver los primeros copos de nieve del otoño. Esto sucederá por encima de unos 1.600 a 2.000 metros (m) de altitud. En el resto, los cielos estarán poco nubosos, aunque podrán formarse tormentas por la tarde en zonas del este peninsular.

Martes y miércoles: frío, viento y más lluvias en el Mediterráneo

El martes será otro día fresco para la época, con temperaturas por debajo de lo normal en gran parte del país. Persistirán las lluvias en el norte y el noreste, y el viento soplará del norte con fuerza en la mitad norte peninsular incrementando la sensación de frío.

El miércoles descenderán aún más las temperaturas nocturnas, mientras que las diurnas se mantendrán sin cambios. Con respecto a las lluvias, en la mitad norte serán en general escasas, mientras que en el Mediterráneo, sobre todo en Cataluña y Baleares, persistirán los chubascos, que podrían ser localmente fuertes.

Repunte térmico a partir del jueves

A partir del jueves se espera un progresivo ascenso de las temperaturas, de manera que de cara al fin de semana los valores diurnos serían incluso altos para la época. Del Campo advierte de que se podrían superar los 30ºC en puntos del nordeste peninsular y en amplias zonas del centro y sur de la Península. En el Guadalquivir, podrían sobrepasarse los 32 a 34ºC.

En un principio, las precipitaciones serán escasas, aunque podrían darse de forma débil en puntos del área mediterránea peninsular y Baleares y en Galicia, en este caso por la llegada de un frente.

Huracán Gabrielle

Por otro lado, el climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ha informado que el huracán Gabrielle podría llegar a la peninsular a finales convertido en borrasca. La mayoría de los modelos meteorológicos prevén su impacto en el noreste peninsular durante el fin de semana. El exhuracán tendrá efectos similares a los de una depresión atlántica, es decir, viento, temporal marítimo en el norte y lluvias.