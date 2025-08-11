Vuelco en la previsión: la AEMET adelanta el final de la ola de calor

Las altas temperaturas se han hecho notar en los últimos días. Los termómetros han pasado de los 40º en muchas zonas de España, todo ello debido a una ola de calor. Desde su entrada en la península, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha tratado de monitorizar su estado con el objetivo de mantener informados a los ciudadanos.

En un principio, el organismo aseguró que dicha ola de calor comenzaría el pasado 3 de agosto y vería su fin el próximo 14. Sin embargo, la AEMET ha actualizado sus previsiones y ha adelantado el fin de las altas temperaturas en el país.

Esta previsión establece que el calor se mantendrá durante el lunes, pero desaparecerá de forma momentánea durante la semana, pudiendo volver a ascender en los últimos días.

El calor no desaparecerá

Según informan desde la AEMET, la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península y Canarias hará que el calor siga siendo protagonista en toda la península. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando una ola de calor que lleva varios días instalada en España.

Y es que durante el día de hoy se esperan que las temperaturas máximas continúen en ascenso, salvo en el interior del noroeste peninsular y Galicia. Desde el organismo meteorológico apuntan a que continuarán alcanzándose los 37- 39 ºC de forma generalizada en el interior peninsular, extendiéndose también a las cuencas del Júcar y el Segura y al interior del País Vasco, donde incluso se podrían superar localmente los 40 ºC.

Además, se espera superar también este valor en los valles fluviales del cuadrante suroccidental, incluso los 42 ºC en el Guadalquivir, siendo la jornada más calurosa de la ola de calor.

Bajarán las temperaturas a partir de mañana

Sin embargo, la agencia estatal ha advertido que a partir del martes 12 de agosto se espera una bajada de las temperaturas en algunas zonas de España como la vertiente mediterránea, mientras que continuarán ascendiendo de forma ligera en el extremo sur, sin descartar que lo hagan también en el extremo oriental del Cantábrico.

Con ello, se esperan temperaturas similares a las del lunes en el interior peninsular, superando los 36-39 ºC, si bien en puntos del Guadalquivir podrían alcanzarse los 44 ºC. Aún así, la AEMET ha alertado de la probable presencia de tormentas generalizadas en el país y asegura que las mínimas se mantendrán elevadas.

La bajada generalizada se producirá este miércoles

Pero el miércoles será el día clave. Y es que según apuntan desde la AEMET, existe una alta probabilidad de observar una bajada generalizada de las temperaturas en todo el territorio. Esta bajada será notable en la vertiente cantábrica, por lo que es probable que las temperaturas se sitúan por debajo de los umbrales de ola de calor.

Sin embargo, debido a los valores térmicos tan elevados alcanzados en los días anteriores, las temperaturas diurnas todavía serán muy elevadas en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste. Asimismo, advierten que la probable formación de tormentas generalizadas podría afectar a la evolución de las temperaturas diurnas.

Una bajada de temperaturas momentánea

A pesar de esta bajada, el organismo advierte que será momentáneo. Y es que este mismo jueves es probable que vuelvan a subir los termómetros en todo el territorio, aunque será más acusado en la mitad norte, que continuaría en los siguientes días.

Además, no descartan que la ola de calor pueda extenderse varias jornadas más, incluso hasta el final de la semana, especialmente en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro.