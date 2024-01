Besteiro se suma a la ola socialista y se desmarca de la opinión de Page “que no comparte la inmensa mayoría del partido”

El candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, protagonizaba esta mañana el desayuno informativo del Fórum Europa. Un escenario al que acudía presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en el que, a priori, podría lucir programa y candidatura.

Sin embargo, las palabras del presidente de Castilla La Mancha, el también socialista Emiliano García Page, sobre el PSOE, al que situaba en la víspera “en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional” tras el último pacto con Junts para acotar los delitos de terrorismo incluidos en la Ley de Amnistía, cambiaron de foco el entramado.

Así, a Besteiro no le ha quedado más remedio que pronunciarse sobre esta última polémica, asegurando, primero, que “la inmensa mayoría” del PSOE no comparte las palabras de Page, y defendiendo, después, la mencionada Ley de Amnistía.

Una norma, asegura, que aunque pueda haber “gente que no esté de acuerdo”, él la comparte al 100%. El motivo, la necesidad, argumenta Besteiro, de pasar página y “afrontar el futuro en paz y convivencia”.

“En Cataluña hoy se está mejor, se siente mejor, se vive mejor que cuando se realizaron los dos referendos siendo Mariano Rajoy presidente del gobierno”, ha afirmado el candidato socialista.

“25 días para que Galicia despierte”

El candidato ha aprovechado su intervención para referirse a los comicios del próximo 18 de febrero, mostrándose convencido de que faltan "25 días para que Galicia despierte". “En Galicia se va a producir el cambio y lo va a producir el PSOE”, ha aseverado Besteiro, que ni siquiera se plantea la posibilidad de que pudiese acabar siendo vicepresidente de un gobierno nacionalista encabezado por Ana Pontón.

“No me voy a sentir cómodo porque esa situación no se va a producir, entiendo la pregunta y la respeto, pero si se produce un cambio, yo creo que el caudal de votos y la movilización va a ir dirigida al PSOE y, por lo tanto, yo no contemplo esa opción”, ha afirmado el candidato socialista.

En este marco, Gómez Besteiro ha asegurado que trabaja para lograr una gran movilización con para lograr lo que ha definido como “necesidad” de sacar al PP del Ejecutivo. “Dicen que Galicia es una isla de estabilidad y la verdad que isla es porque está desconectada del mundo y, estable es, pero en el decrecimiento”, ha afirmado.