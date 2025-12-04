María Jesús Montero sobre las elecciones en Extremadura: "La comunidad es de izquierdas y debe movilizarse"

Ayer se llevó a cabo un acto público en Almendralejo, Badajoz, por el que María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de España, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, apoyó al candidato a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de cara a las próximas elecciones en la comunidad autónoma. Todo ello ocurrió justo un día antes del pistoletazo de salida al inicio de las campañas electorales por parte de los partidos que se presentan como candidatos.

A su vez, insistió en la idea de que la convocatoria extraordinaria ideada por la actual presidenta de la Junta, María Guardiola (PP), será importante para el interés de los 900.000 ciudadanos que votarán. "Confío plenamente en el pensamiento y la voluntad de los extremeños, que conozcan la importancia de lo que nos jugamos", enfatizó.

"Los socialistas han impulsado los mejores momentos de España"

De cara a tratar de demostrar que los socialistas son los aspirantes perfectos para liderar una nueva legislatura en Extremadura, Montero 'tiró' de memoria y recordó las mejores obras que ha realizado su partido desde que está en el Gobierno de España. "Los socialistas han impulsado los mejores momentos de España, la industrialización, la capacidad de crecimiento del sur", repasó a la vez que añadió que el objetivo también es "reivindicar con fuerza y con voz propia su protagonismo en la arquitectura que se construye cada día en el país".

Centrando el foco en la comunidad que tiene el domingo 21 de diciembre apuntado en el calendario expresó que, gracias al crecimiento del país y esa fuerza unitaria de todos los españoles, planteó: "¿Quién ha traído la inversión de la industria en Extremadura, a Trujillo o a Navalmoral? Extremadura se conoce como líder en renovables porque los gobiernos socialistas de España y Extremadura lo supieron ver".

"María Guardiola no sabe gestionar"

Fue ahí entonces cuando encontró el mejor momento para lanzarle un 'palo' a la principal opositora de Gallardo. Según sus propias palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destinado desde su nombramiento "más de 7.000 millones" de euros que, en comparación con la gestión del antiguo dirigente, Mariano Rajoy, fueron bien gestionados. Montero piensa que faltan "centros de salud, escuelas, vivienda o ayudas a emprendedores y autónomos", y que eso ha sido el resultado de una persona que "no sabe gestionar", y por supuesto la señalada fue María Guardiola.

Siguiendo la misma línea de los principales partidos políticos en cualquier sesión en el Congreso, la vicepresidenta primera continuó criticando a la organización que parte como favorita en las elecciones extremeñas. "No tienen argumentos, y cuando ya no pueden convencer a la gente, se dedican a despersonalizar a nuestros líderes, a las campañas de difamación, a arremeter contra el PSOE, a reprochar inversiones. Ya está bien de esta hipocresía", reprochó.

"Miguel Ángel Gallardo es un hombre bueno, honesto y sobre el que se desarrolla una campaña de difamación"

Aparte de insistir que el actual equipo de Gobierno (que hay que recordar que está rodeado de denuncias por presuntas actividades de corrupción) es el "más estable que podemos tener porque hemos aprobado 50 leyes que mejoran la vida de la gente y ganamos el 88% de las votaciones del Congreso"; también destacó que "Extremadura es de izquierdas y sabe perfectamente que debe movilizarse porque el futuro depende de nuestra movilización".

Por último, durante su intervención destinó unas palabras para el candidato del Partido Socialista. Definió a Miguel Ángel Gallardo, que está imputado en el caso del hermano de Sánchez, como "un hombre bueno, honesto, sobre el que se desarrolla una campaña de difamación como la que el PP también desarrolla contra Sánchez, pero la verdad siempre se abre camino. Tiene todo el apoyo de la dirección federal".