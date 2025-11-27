¿Qué partidos se presentan a las elecciones extremeñas? Estos son los candidatos

La comunidad autónoma de Extremadura está viviendo un capítulo un tanto atípico para su historia política. El pasado mes de octubre, la presidenta de la Junta, María Guardiola, decidió adelantar las elecciones autonómicas al próximo 21 de diciembre, todo esto debido a la no aprobación por parte de la oposición de los presupuestos previstos para el año que viene. Tanto PSOE como Vox llegaron a presentar enmiendas para demostrar su disconformidad.

La dirigente popular consideraba que Extremadura estaba viviendo "el mejor momento económico y social" pero, pese a ello, y a su insistencia por negociar con los demás partidos, vio con buenos ojos dejar que fueron los ciudadanos quienes decidieran el futuro de la región. Más o menos, serán unos 900.000 los extremeños que deberán rellenar sus papeletas, depositarlas en las urnas y ver cuál será el resultado final, aunque para eso todavía queda un mes.

Para lo que queda algo menos de tiempo es para que comience la campaña electoral, la cual irá desde el próximo viernes 5 de diciembre a las 0:00 horas y concluirá al finalizar el viernes 19 de diciembre. Esta será una época clave para los partidos que se presentan a las elecciones de Extremadura de 2025, quienes buscarán convencer a los electores para que les den su voto.

Candidaturas: 65 diputados distribuidos en 36 por Badajoz y a 29 por Cáceres

Para estos comicios habrá que elegir un total de 65 diputados: 36 por Badajoz y a 29 por Cáceres. En caso de la primera provincia habrán hasta 11 candidaturas, y lo mismo para la segunda aunque habrá un pequeño matiz. De esas 11, 10 partidos coincidirán en ambas, pero habrá una extra para cadauno que solo podrán tener representación en la provincia a la que se presentan. Se trata de 'Escaños en blanco para dejar escaños vacíos' (Badajoz) y Extremadura Unida (Cáceres).

A continuación, se va a redactar un listado con todas las candidaturas, por provincias, para las elecciones Extremeñas. Cabe destacar que el pasado 19 de noviembre el el Diario Oficial de la comunidad (DOE) oficializó los grupos políticos que se presentarán:

Badajoz

PP: Abel Bautista

PSOE: Miguel Ángel Gallardo

Vox: Ángel Pelayo Gordillo

Unidas por Extremadura: Irene de Miguel

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: José Ignacio Segura Rama

Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo: Juan Viera Benítez

Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura: Fernando Baselga

Por un mundo más justo: Luis Blanco García

Partido Animalista con el Medio Ambiente, Pacma: María José Germán del Viejo

Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura: Gerardo Rubio Muñoz

'Escaños en blanco para dejar escaños vacíos': Álvaro Gallego Suárez de Figueroa

Cáceres

PP: María Guardiola

PSOE: Álvaro Sánchez Cotrina

Vox: Óscar Fernández Calle

Unidas por Extremadura: José Antonio González Frutos

Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo: Óscar Pérez Nevado

Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía: Miguel Ángel Julián Martín

Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura: Raúl González Holgado

Por Un Mundo Más Justo: Óscar Apeles Mussons Blázquez

Partido Animalista con el Medio Ambiente: Adelaida Arabaolaza García

Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura: Mónica López Del Consuelo

Extremadura Unida: Pedro Cañada

¿Qué partidos son los principales candidatos para presidir la Junta de Extremadura?

Una vez hayan ofrecido los extremeños su veredicto para escoger el partido que presida la comunidad y los diputados que constituirán la Asamblea de Extremadura, será el presidente de este mismo organismo legislativo quien decida, mediante una investidura, qué político presidirá la Junta de Extremadura. Son cuatro los principales favoritos:

María Guardiola tratará de renovar su mandato otros cuatro años más al frente del Partido Popular tras haber sido elegida en el 2023. Ella misma ha defendido que Extremadura es una comunidad que ha presentado ha presentado una notable evolución, sobre todo en lo relativo al trabajo, las exportaciones regionales y la reducción del tiempo de espera en las operaciones médicas. Su principal opositor será Miguel Ángel Gallardo (PSOE), quien criticó duramente su capacidad de liderazgo. "Ha decidido huir antes que gobernar. Ha preferido convertir a la región en víctima de su propio cálculo político", precisó el candidato socialista. Cabe destacar que Gallardo está imputado en el caso del hermano de Sánchez.

Óscar Fernández, presidente de Vox en Cáceres y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, será otro candidato principal, y más tras la negativa de Guardiola para pactar con este partido. Por la parte de Podemos, será Irene de Miguel, quien defenderá el entorno rural y priorizará la sostenibilidad.