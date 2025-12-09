Las únicas legislaturas en las que el PP ganó al PSOE en la Junta de Extremadura: estos son los años exactos

El próximo domingo 21 de diciembre será un día clave en Extremadura. La actual presidenta de la Junta, María Guardiola (PP) convocó reelecciones en base, sobre todo, a la negativa del PSOE para aprobar los presupuestos autonómicos de cara al año que está por venir. La líder popular calificó la situación por la que vivía la comunidad como "el mejor momento posible", pero achacó a la oposición el adelanto electoral.

Miguel Ángel Gallardo, candidato por el Partido Socialista, contrargumentó las palabras de Guardiola expresando que"en realidad no se adelantan las elecciones por falta de presupuesto, sino que se adelantan por falta de liderazgo. Ha decidido huir antes que gobernar. Ha preferido convertir a la región en víctima de su propio cálculo político".

Las encuestas ya están empezando a dictar sentencia. El último sondeo de NC Report elaborado para La Razón ha ofrecido unos resultados bastante "demoledores" para el Partido Socialista. Según esta encuesta, el PP alcanzaría los 30 escaños (42,9% de los votos) y el PSOE los 22 (33,1%), algo por debajo de los 28 del 2023. Por lo tanto, se podría estar ante otra legislatura más liderara por los populares.

José Antonio Monago Terraza ganó las elecciones en 2011

Atendiendo al dosier de Parlamentos autonómicos publicado por el Senado de España, se puede observar el nombramiento de todos los presidentes a lo largo de los últimos años en cada comunidad autónoma. El caso que ahora concierne es el de Extremadura, donde ha habido un total de 11 legislaturas diferentes con una victoria aplastante del Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, aunque son pocos, existen dos casos en los que el terreno extremeño ha sido liderado por el partido de la oposición (PP).

El primero fue durante la VIII Legislatura, la cual transcurrió entre 2011 y 2015 y fue encabezada por José Antonio Monago Terraza. Su victoria en las urnas provocó que, por primera vez en la historia, los populares llevaran las riendas de esa comunidad. Al principio existía cierto 'temor' por la situación de los demás bandos. Existía la posibilidad de que el PSOE gobernara si se aliaba con Izquierda Unida, algo que por aquel entonces tenía 'muchas papeletas' de que ocurriera.

Básicamente, el PP dispuso de 32 asientos en la Asamblea pero los socialistas, al tener asignados 30, pudieron haber llegado a un acuerdo con los izquierdistas para ver aumentado este número en los 33; finalmente esto no ocurrió.

María Guardiola llegó en 2023: ¿Habrá reelección?

En 2023, María Guardiola se convirtió en la primera Presidenta de la Junta de Extremadura, aunque necesitó el apoyo de Vox para ello. La alianza de ambos partidos posibilitaba gobernar con mayoría absoluta en la Asamblea, por lo que la que es a día de hoy la última legislatura es la de un equipo de gobierno de coalición.

"He recibido ataques, desprecios e incluso amenazas, aunque hay quien ha cogido los cristales del suelo para tirármelos a la cara. Mis principios son los mismos y, si cabe, ahora las ganas de transformar esta tierra son aún mayores. He elegido el camino del acuerdo porque las circunstancias así lo exigían", declaró Guardiola tras su investidura.

Por su parte, Ángel Pelayo Gordillo, antiguo presidente del grupo parlamentario Vox en Extremadura, respaldó las palabras de la actual candidata popular para las elecciones del próximo 21 de diciembre asegurando que los extremeños estaban ante "el gobierno del cambio. Hemos apartado nuestras diferencias y estamos seguros de que el PP cumplirá con su palabra". María Guardiola respondió a estas declaraciones con: "Acierto y diálogo para que haya sintonía de principio a fin".