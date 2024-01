El 96% de los CIO invertirán más en herramientas IA a pesar de los desafíos

Es un hecho, millones de empresas en todo el mundo usan herramientas IA a diario, algunas en mayor medida que otras. En este sentido, Canva, la popular herramienta de diseño online, ha consultado a varios Chief Information Officer para conocer sus preferencias al respecto. Los resultados de esta encuesta marcan cuán importante es la IA en la gestión empresarial actual.

Harris Poll fue la empresa encargada de realizar la encuesta a 1.360 CIOs, ofreciendo datos muy relevantes para analizar la influencia de la IA en las organizaciones. Hablamos de líderes de México, Francia, España, Brasil, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Alemania e India, quienes asumieron la importancia de la IA en sus departamentos.

A los CIOs les preocupa la complejidad de las Apps

En la era de la IA, cada vez encontramos nuevas aplicaciones en el mercado, algunas gratuitas y otras de pago. Por otro lado, las que ya existen están creciendo para apabullar a la competencia. Por eso, los CIOs encuestados manifiestan sus preocupaciones sobre la posible complejidad que adopten las Apps, y para lo cual su personal deberá acoplarse nuevamente.

El 72% de los CIOs encuestados, prevé la integración de entre 30 y 60 nuevas herramientas en 2024 a su espacio de trabajo. En España, el 67% de los directores de tecnología de información ve como un reto asumir el crecimiento de las herramientas que ya usan, y el 22% de ellos lo percibe con preocupación. No obstante, el 40% espera poder integrarse fácilmente, mientras que el 19% ya muestran su adaptación.

Necesitan herramientas consolidadas

Tanto CIOs como empleados esperan que muchas de las herramientas IA que disponibles lleguen a consolidarse y satisfacer todas las necesidades. Esto, con el interés de asegurar que no sea propicio usar muchas Apps al mismo tiempo, porque, los equipos de trabajos se están abrumando. De hecho, el 73% de los consultados en España asegura que no cuenta con el personal adecuado para cubrir la demanda del uso de IA.

Lo que afirman los líderes en este territorio, es que sus equipos de trabajo invierten mucho tempo productivo enseñando a usar las diferentes aplicaciones IA. El 55% cree que ese tiempo lo podrían usar en otras actividades también importantes. Por esto, ellos esperan que el número de recursos de Inteligencia Artificial a utilizar sea cada vez menor. De esta manera, la encuesta concluye que la sobrecarga se debe al número de apps nuevas y difíciles de usar.

Más inversión en aplicaciones de IA en este año

Por un lado, existe una preocupación real por el crecimiento de los niveles de complejidad y la cantidad de IA disponibles. Por otro, hay un gran interés por aprovechar todos los beneficios de esa tecnología. En función de ello, solo en España, el 96% de los encuestados afirma su intención de aumentar la inversión en Inteligencia Artificial en 2024. En otros países como Francia, Reino Unido y Alemania, se suman a la idea un 95%, 91% Y 88% de los líderes, respectivamente.

Otros datos importantes que arrojó esta encuesta tienen que ver con las ventajas que ofrece esta tecnología y cómo es percibida en las empresas. El 51% cree que ayuda a ahorrar tiempo en actividades creativas/estratégicas, el 48% piensa que contribuye a consolidar apps. Mientras que el 49% cree que proporciona datos e información para la toma de decisiones. No obstante, un 95% cree que existen muchas herramientas de IA, por lo que es difícil elegir entre una y otra.

El uso de las herramientas IA es “obligatorio”

Queda claro que el uso de las herramientas de IA ya no es negociable. Es que, incluso los consumidores se vuelven cada vez más exigentes, por lo que las empresas buscan mejorar para brindarles lo mejor. Así, el 86% de todos los responsables de IT que han sido encuestados por Canva aprueban el uso de las IA en diferentes procesos. No obstante, resaltan que la integración, formación del talento y la protección de datos son los mayores desafíos en torno a la inteligencia artificial.

Canva de une a las exigencias actuales

Canva entendió la necesidad de tener, en una misma plataforma, varias de las herramientas de diseño basadas en IA realmente útiles. Así nace Magic Studio en 2023, una plataforma que reúne aplicaciones de forma simplificada para aumentar la productividad y ahorra tiempo. Es una manera CIOs podrán capacitar, tanto a una persona como a todo un equipo de trabajo desde una sola alternativa.