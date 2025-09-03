El dominio Hello.app, vendido por 10.000 euros

El dominio hello.app, por el que Álvaro Pintado (fundador de la startup de mismo nombre) presumía haber pagado la cifra más alta en España por una dirección web (más de 100.000 euros), tiene nuevo propietario, que ha pagado unos 10.000 euros por él.

Más concretamente, la venta del dominio se produjo el pasado 23 de agosto, cuando se vendió por 11.700 dólares, lo que supone una disminución del 90 % sobre el precio de su anterior venta. No en vano, según la información que recogen webs especializadas en la compraventa de dominios, Hello.app se vendió por 115.000 dólares el 27 de septiembre de 2023.

Tal y como publicó La Razón, el dominio no fue renovado y, por tanto, estaba disponible hasta hace unos días para su adquisición.

Aunque acaba de ser comprado, el dominio está de nuevo a la venta por 125.000 dólares. Según han confirmado fuentes de Atom a esta redacción, hello.app está en este mercado publicado por vendedores externos y con un acuerdo de exclusividad. “Los vendedores utilizan nuestra plataforma para publicar sus nombres de dominio y, en última instancia, son ellos quienes deciden el precio”, señalan.

Por último, cabe recordar que la justicia ha admitido a trámite una querella por presunta estafa contra Álvaro Pintado, que aseguraba que hello.app llegaría a ser un unicornio (empresa valorada en más de mil millones de dólares) en menos de tres años,