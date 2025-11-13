NetApp presenta un nuevo almacenamiento para la inteligencia artificial

NetApp asegura vivir un momento dulce. Además de anunciar su nueva plataforma FX (una arquitectura de almacenamiento diseñada específicamente para responder a las crecientes demandas de la inteligencia artificial (IA) en entornos empresariales y que es compatible con su plataforma Ontap), la compañía asegura crecer a doble dígito en nuestro país pese a que el mercado del almacenamiento se mantiene plano.

Maite Ramos, directora general de NetApp en España, fue la encargada de detallar estas cifras ante los medios. “Hemos sido los primeros en presentar almacenamiento unificado, los primeros en hibridar con la nube y en crear un data fabric para multi cloud y multi hibridación en cualquier cloud con nuestro software”, destacó. Sin embargo, reconoció que la asignatura pendiente era la IA: “Nos habíamos quedado un poco atrás en la parte de inteligencia artificial, aunque llevábamos tiempo trabajando en ello. Ahora, con FX, damos un salto cualitativo”.

La nueva arquitectura FX está pensada para entornos que requieren un rendimiento extremo, como los proyectos de IA, y supone una línea de producto completamente diferente. “El reto era hacerla compatible con nuestro software y todas sus ventajas, permitiendo una accesibilidad total desde cualquier nube hasta el on-premise, y mover datos de forma sencilla”, añadió Ramos.

NetApp presume de ofrecer una solución más completa que la competencia, integrando funcionalidades de multicloud, almacenamiento unificado y seguridad avanzada. “Nadie de nuestra competencia puede ofrecer todas las funcionalidades de seguridad que hemos anunciado y es clave para entornos que requieren gran capacidad o para dar servicios de IA a otras empresas, como ocurre en las gigafactorías”, subrayó la responsable.

La compañía está presente en todos los grandes proyectos de gigafactorías, megafactorías y factorías de IA en España. “Hemos entregado la oferta y la arquitectura en casi todos los proyectos importantes. Las máquinas aún no, porque los proyectos están en definición, pero estamos muy bien posicionados”, afirmó.

Durante el encuentro, Jaime Balañá, director técnico de NetApp, profundizó en los detalles de la nueva plataforma FX y su impacto en los proyectos de inteligencia artificial. “El 60-70% de los proyectos de inteligencia artificial que se están creando hoy en día no llegan a su objetivo de aportar valor claro a las empresas. Muchas de las causas de este fracaso tienen que ver con los datos”, explicó, añadiendo que “la inteligencia artificial es tan buena como los datos que la alimentan”.

Uno de los grandes retos que afrontan las empresas es la dispersión de los datos en múltiples entornos y formatos, lo que dificulta su unificación y aprovechamiento para la IA. “Unificar todo eso para poder sacarle partido a la inteligencia artificial es difícil, por diferentes formatos y ubicaciones, y a veces incluso es complicado moverlos”, señaló Balañá.

La respuesta de NetApp a estos desafíos es FX, una plataforma que combina hardware y software para ofrecer una infraestructura de datos desagregada y altamente escalable. “FX es una infraestructura de datos desagregada que incluye software para facilitar la gestión, soberanía y clasificación del dato, adaptándose a las necesidades de los proyectos de inteligencia artificial a nivel empresarial”, detalló el responsable técnico.

Datos de IDC

En cuanto al negocio de NetApp en España, Ramos adujo cifras de IDC para asegurar que están creciendo a doble dígito en un mercado que, según estos datos de IDC, se mantiene plano. “Cuando un fabricante crece a doble dígito en un mercado que no crece, significa que estamos ganando cuota a la competencia”, apuntó. “Estamos presentes en prácticamente todo el Ibex 35 y en infraestructuras críticas, lo que demuestra la confianza que generamos”.

¿Cómo se explica que el negocio del almacenamiento esté plano en épocas de IA? Ramos señaló que aunque la capacidad de almacenamiento aumenta, el valor en euros puede decrecer debido a la bajada de precios y la mayor eficiencia de los discos. “El mercado está creciendo en capacidad, pero en valor puede parecer que decrece. Es como con los discos duros de los portátiles: cada vez tienes más capacidad por menos dinero”, concluyó.

La llegada de la NFL a España también fue motivo de orgullo para la compañía, que actúa como partner tecnológico del evento. “No somos sponsors, pero trabajamos junto a ellos porque el manejo de datos es clave para el éxito de los equipos”, comentó Maite, destacando la importancia de la tecnología en deportes como la Fórmula 1, MotoGP y la NFL.