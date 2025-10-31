“Todos debemos experimentar con la IA” Jerry Ting , Vicepresidente en Workday y Evisort

Quisiera abordar dos aspectos en la entrevista: uno es la IA agéntica y otro su perfil. Empezaremos con una revisión de toda esta IA agéntica que Workday está anunciando.

Creo que hay tres tipos de IA agéntica. Están los productos que Workday está construyendo y entregando a nuestros clientes. También anunciamos la adquisición de Flowwise, que permite a los clientes construir IA agéntica y agentes, y a nuestros socios formar parte del ecosistema más amplio de construcción. Esto es un anuncio bastante emocionante porque, si se piensa en el año pasado, apenas comenzábamos. Ahora tenemos productos para disponibilidad temprana este año y doce anunciados para el próximo, por lo que estamos construyendo mucho y facilitando que los clientes hagan lo mismo. Hoy hablé con varios clientes, quienes expresaron que es un gran avance. Ellos están entusiasmados y creo que apenas comenzamos. El ritmo de cambio se acelera para el próximo año, es muy emocionante.

¿Cuál es la principal aplicación de los agentes, considerando todo el ruido que hay alrededor de la IA? ¿Por qué emplear IA agéntica?

Para mí, se relaciona con la historia de la fundación de Evisort, para hacerlo personal. Estudié derecho y leía contratos manualmente, un trabajo tedioso. Los agentes aportan valor al encargarse de las partes aburridas y repetitivas del trabajo para que los humanos puedan pensar y ser estratégicos. Hay mucho trabajo manual en finanzas, contabilidad y recursos humanos que los agentes pueden realizar.

¿Cuál es la diferencia entre un agente y la RPA?

La RPA fue la primera incursión en bots para dividir procesos repetitivos y usar software que imita a los humanos, siendo la base donde se construye la IA. Pero la IA no tiene que ser determinista; puede pensar y razonar. Si un proceso falla, puede regresarlo al punto de partida. Es un enfoque mucho más holístico. Sin RPA no estaríamos preparados para la IA. La RPA y la IA están muy relacionadas.

¿Cómo evitan que los clientes experimenten las llamadas “alucinaciones” de la IA, respuestas no auténticas?

Las alucinaciones son parte del trabajo con la IA. Gran parte de lo que hacemos es eliminar ese riesgo para los clientes. Es peligroso que personas sin experiencia construyan IA y luego la retiren, porque pueden cometer errores grandes más rápido. Para evitar alucinaciones controlamos tres cosas: primero, el contexto del proceso donde trabaja el agente, definido claramente; segundo, las indicaciones que damos al agente, porque si son generales, puede equivocarse; y tercero, las evaluaciones constantes y pruebas. Por ejemplo, hacemos mil millones de transacciones al año y tenemos claves de respuestas para validar. Con estos tres pasos, el poder de la IA es mucho mayor que dejar que cualquiera construya sin experiencia.

Su empresa fue adquirida por Workday el año pasado. ¿Cuál ha sido el reto más difícil para integrar su tecnología?

Las startups avanzan muy rápido entregando nuevo código diario. Workday opera a escala masiva y cambios erróneos impactan a 75 millones de usuarios activos, por lo que debimos aprender a equilibrar velocidad y estabilidad. Workday también se está acelerando y hemos podido enseñarles cosas del mundo startup. La cooperación ha sido muy buena.

¿Cómo ha sido la integración?

Al principio fue difícil porque éramos la empresa adquirida y tuvimos que aprender los procesos internos de Workday. Pero en tres meses ya navegábamos bien y luego fuimos quienes ayudamos a Workday, colaborando con equipos de ingeniería, producto, ventas y marketing. Hemos trabajado con cada departamento para centrar la empresa en la IA, y por eso estoy orgulloso del progreso. Han sido doce meses formidables.

Como menciona, están desarrollando sus propios agentes, pero también dan a los clientes la posibilidad de crear los suyos. Sin embargo, usted asegura que no se pueden desarrollar demasiados agentes porque no es recomendable.

Exacto. Muchos proveedores dicen que han desarrollado decenas o cientos de miles de agentes, pero esos son muy diferentes a los productos de los que hablo. Cuando hablo de un agente de Workday, me refiero a un producto, una aplicación comprable, que impacta a múltiples grupos, procesos y conjuntos de datos. Es mucho más valioso que un agente que solo recuerda enviarte un correo electrónico una hora antes de un vuelo. Esa es una tarea pequeña y de bajo riesgo, y podrían existir cientos de miles de ellas. Pero para mí, un agente es un producto de gran valor. Con Flowwise y Sana, los clientes pueden construir agentes similares a funciones, más simples, y no queremos bloquear esa innovación. Eso nos permite enfocarnos en productos complejos y de alto valor. Ambos enfoques funcionan juntos, aunque algunos proveedores confundan agentes sencillos con productos valiosos.

¿Podría diferenciarlos?

Hay tres tipos de agentes: sin código, que son las tareas simples que usuarios pueden armar; los agentes de bajo código, como Flowwise, que requieren algo de codificación visual; y los agentes de código alto, que es lo que mi equipo de ingeniería realmente desarrolla, donde se escriben y ajustan algoritmos. Cuando los clientes hablan de nuestros agentes, usualmente se refieren a estos últimos, pero muchos proveedores confunden estos conceptos al hablar de agentes sin código como productos.

Estudió leyes y emprendimiento. ¿Cómo pueden personas como usted empezar a desarrollar inteligencia artificial?

Es una excelente pregunta. Toda mi empresa era IA, así que tuve que aprender cómo funciona la IA, su programación y la ingeniería. Sin ese conocimiento, Evisort no existiría. Aprendí por obligación, porque tenía que dirigir mi empresa. Esto nos dio mucha experiencia real, no solo teórica, entregando agentes a clientes. Por ejemplo, cuando el agente no cumple las expectativas, ¿cómo resolvemos la discrepancia? ¿Cómo se codifica en vivo y se solucionan problemas en el entorno real? La IA ha evolucionado tanto que ya no es teoría, sino aplicación real en negocios. Es imprescindible tener conocimiento del dominio, como RRHH o finanzas, para trabajar con líderes funcionales y combinarlo con IA. Los agentes realizan tareas específicas y necesitan equipos multifuncionales, porque sin eso, los agentes pueden fallar.

¿No cree que es peligroso crear agentes en ámbitos sensibles como el legal sin el contexto adecuado?

Sí, sin contexto legal, la IA podría cometer errores serios.

¿Cree que la IA, y en especial la IA agéntica, está generando un cambio profundo en el sector tecnológico y en la profesión tecnológica, como ha ocurrido en medios, música o taxis?

Sí, es una pregunta brillante. La IA impacta en muchas industrias, incluso en la producción de películas. Pero uno de los principales casos de uso es la codificación. En Workday usamos capacidades agénticas para hacer la codificación más eficiente. Recuerdo cuando aprendía a codificar y gestionaba productos de IA que nuestros ingenieros dedicaban tanto tiempo a pruebas como a desarrollo, lo que es ineficiente. Muchas partes de la codificación serán automatizadas por la IA, pero eso permitirá que el ingeniero se enfoque en innovación y arquitectura, que es lo realmente difícil. Y a nadie le gusta hacer pruebas.

¿Considera necesario comprender la IA para poder desarrollar ideas que mejoren el trabajo?

Sí. La IA evoluciona muy rápido; lo que era posible hace seis meses, ahora ha cambiado. Recuerdo cuando salió GPT 3.5 a finales de 2022, fue un cambio radical. Tuvimos que replantear cómo construir productos porque hacían cosas antes imposibles. Por eso, no se puede crear buen producto sin entender la tecnología, ya que los productos en esta era los impulsa la tecnología, no el gerente de producto. Los gerentes necesitan aprender tecnología. Es un momento dinámico, si te pierdes seis meses de noticias, vuelves a un entorno desconocido.

Tienen en Workday una plataforma interna para potenciar el uso de IA en los empleados. ¿Cómo la usan y con qué propósito?

Tenemos un programa llamado Inteligencia Artificial Cotidiana, dirigido por nuestro director de informática, Ronnie. Somos una empresa enfocada en las personas y queremos que todos mejoren sus habilidades y se capaciten. Colaboramos con muchas startups y proveedores, como Sana, que utilizamos para enseñar a nuestros empleados a usar la IA eficazmente. Esa es la función de Recursos Humanos: habilitar a los empleados con herramientas y formación para adaptarse al cambio. Workday quiere dar ejemplo para otros departamentos de RRHH.

¿Cuál es su propósito principal personal con esta herramienta?

La uso para todo. Por ejemplo, volviendo a Flowwise, la parte de mi trabajo que no me gusta, como recibir un recordatorio antes de un vuelo, está automatizada para que no dependa de que mi secretaria me lo envíe. Otra es la aplicación Workday que uso en chat en lugar de la plataforma principal. Y un ejemplo que no es de Workday: tomé mi primer Waymo hace semanas, una gran experiencia donde puedo poner mi música y controlar el clima. Todos debemos ser estudiantes y experimentar con estas tecnologías.

¿Qué agente le gustaría crear?

Quiero crear el autoservicio para empleados, que en realidad es una serie de agentes. Porque uno de los comentarios frecuentes que recibo es que aprender a usar Workday requiere esfuerzo. Por ejemplo, cómo pedir tiempo libre o retirar fondos de mi plan. Son muchas tareas repetitivas dispersas. Deseo crear un agente que las resuelva para que el usuario promedio pueda completar tareas sin aprender toda la complejidad o buscar en múltiples lugares.

¿Tuvo que trabajar mucho para desarrollar estas ideas?

Sí, porque involucran varios equipos. Identificamos más de 80 trabajos específicos bajo diferentes gerentes y vicepresidentes. Es un proyecto emocionante en el que ya avanzamos bien. Si conseguimos hacerlo bien, mejoraremos Workday en su conjunto, no solo una parte.

Hablando de su perfil de emprendedor, ¿qué consejo inspirador daría a otros emprendedores?

No hay mejor momento en la historia para iniciar una empresa. Cuando empecé Evisort en 2016, tuvimos dos años difíciles desarrollando IA antes de ventas o marketing. Hoy es mucho más fácil. Creo que viviremos tres a cinco años de innovación extrema, como en la era de las punto com. Crecí en el Área de la Bahía y recuerdo ese periodo. Esta ventana de oportunidad es especial y no hay que esperar. Cuando se cierra, pueden pasar 20 años hasta que otra se abra.

Muchos emprendedores crean nuevas startups tras vender su empresa. ¿Será su caso?

Esta ola tecnológica es diferente, y también arriesgada porque la tecnología cambia rápido. Las grandes compañías pueden hacer cosas que antes eran solo para startups. Soy un emprendedor, trabajo en Workday, pero sigo pensando como tal. Creo que cada agente que lanzamos podría ser una empresa completa. Por eso, los emprendedores deben ser inteligentes y crear productos que las grandes no puedan replicar inmediatamente. Siempre estoy atento a lo que hacen las startups y me alegra haber trabajado en ellas porque puedo construir agentes rápido y venderlos a muchos clientes, creando valor.

Como dice, este es un momento emocionante, pero hay quienes aconsejan que usar IA no siempre es la mejor solución. ¿Qué opina?

Sí, es curioso porque yo soy la misma persona: trabajo en otra empresa, pero con la misma energía e innovación. Creo que los emprendedores deben asociarse con grandes empresas y colaborar, no construir aislados. Si no, solo estorban el progreso.

¿Qué modelos de lenguajes (LLM) usan?

Usamos Google Gemini y Anthropic.

En la plataforma abierta que desean, ¿consideran incluir a proveedores de grandes modelos de lenguaje externos?

Sí, Flowwise permite que los clientes traigan su propio modelo LLM, lo cual es muy interesante. Si un cliente tiene un LLM propio, puede usar Flowwise para conectarlo y luego integrarlo con Workday, lo que extiende mucho las posibilidades.

Por último, hablamos sobre IA desde hace tres años, cuando llegó ChatGPT. ¿Hablar de IA agéntica será el tema principal del próximo año o dos?

Sí, creo que sí. Será un tipo diferente de IA agéntica. Hay un concepto llamado memoria que es muy emocionante. Ahora, la experiencia de chat GPT responde preguntas, pero no piensa a largo plazo. La memoria hace que la IA aprenda de usted y se convierta en un asistente personalizado. Los agentes con memoria, para personas y empresas, será algo muy innovador, con agentes que trabajan juntos compartiendo memorias. Es un futuro fascinante.

¿Workday sigue innovando en esto?

Sí. Dentro de Workday y fuera. Por ejemplo, Athena provino de Hirescore, yo de Evisort, Henry de Flowwise me reporta, además Joel de Sana y Adam de Paradox. Todos nos conocemos. Peter, nuestro CTO, fue cofundador y vendió una empresa. A nivel técnico, todos somos emprendedores. Esto aporta una cultura diferente a Workday. No pensamos en mejorar algo de hace 20 años sino en hacerlo desde cero. Es muy interesante.

¿Cree que la presencia de Carl Eschenbach como CEO, siendo exinversor de capital riesgo, facilita que los emprendedores lleguen a posiciones directivas?

Sí. Carl es un gran líder para Workday. Trabajó en Sequoia como excelente inversor y es muy conocido en Silicon Valley. No solo trabaja en grandes empresas, sino que ha sido parte del consejo de amigos míos y de juntas directivas de UiPath, Zoom y Workday. Tiene una perspectiva muy diversa, y cuando le presentamos ideas, es diferente porque su experiencia no es solo en Workday. Él ha sido clave para que podamos lograr cambios que serían mucho más difíciles sin él.

¿Lo conoce también en lo personal?

Sí, y lo respetamos mucho.