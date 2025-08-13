El millonario "botín" robado al empresario que pagó a Alvise: 17 Patek Philippe, 7 diamantes

Los cinco hombres, la mayoría con acento colombiano, que asaltaron el chalé, situado en un municipio del norte de la Comunidad de Madrid, en que vive Álvaro Romillo con su pareja no solo se llevaron 1.300.000 euros en criptomonedas y miles de euros en efectivo, tal y como refleja la denuncia que presentó y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Los ladrones, que dijeron actuar por encargo, hallaron como "botín" en el domicilio del empresario más de 50 joyas, relojes de lujo y diamantes, valorados en más de 800.000 euros.

Concretamente, robaron al hombre investigado por la presunta macroestafa de Madeira Invest Club (MIC) siete diamantes, de los que algunos incluían su correspondiente certificado del Instituto Gemológico Español o del de Estados Unidos.

También un total de 17 relojes de la marca Patek Philippe. Uno de ellos, modelo Nautilus, tiene un precio superior a los 150.000 euros.

La lista de los relojes sustraídos la completan varios Omega de distinto tipo, que suman más de 60.000 euros; un Breitling en oro de 18 quilates, y otros seis Rolex, cuyo valor se cuantifica también por encima de los 60.000 euros.

Según recoge la relación de efectos, Romillo y su pareja, Mihaela, guardaban también seis pulseras en el interior del domicilio, al que recientemente se habían mudado. Alguna de ellas de Cartier, que pueden alcanzar el precio de 30.000 euros al ser de oro amarillo e incluir diamantes.

Se llevaron hasta el que sería su anillo de compromiso, que incluye la inscripción "amor infinitivo" y está valorado en más de 1.000 euros, así como dos sortijas, una gargantilla con diamantes incrustados y hasta veinte monedas de oro que se podría vender por, al menos, 60.000 euros.