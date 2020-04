Castilla-La Mancha ya ha recibido un total de 16.000 unidades de test rápidos con los que confía en ganar agilidad y capacidad diagnóstica a la hora de afrontar la pandemia delcoronavirus. Así lo ha confirmado la consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien ha detallado que es el resultado de los envíos recibidos entre ayer, miércoles, y hoy. "Estos test nos van a permitir ser más ágiles a la hora de diagnosticar los positivos con la prioridad que se estableció por la autoridad sanitaria y que comienza por los profesionales sanitarios en aislamiento, el personal de residencias de ancianos y ancianas que tienen casos positivos”, ha explicado la consejera.

En concreto, este material se suma, entre otros, a los 17 respiradores que han distribuido en los hospitales de Castilla-La Mancha y a los 700.000 equipos de protección para el personal sanitario. En total, la comunidad gobernada por Emiliano García-Page, ha recibido y repartido 5,7 millones de unidades de materiales de protección, como mascarillas, guantes, monos o gafas viseras. En conjunto, explica Fernández, se trata de “material que protege la salud de quienes nos cuidan y de quienes están salvando vidas permanentemente y también de aquellas y aquellos que protegen la vida y la salud de las personas más vulnerables”.

La portavoz ha hecho también un repaso a la situación sanitaria castellano-manchega y ha indicado que actualmente cuentan con 600 camas disponibles, haciendo hincapié en que “puede responder a esta pandemia, aunque sabemos que no sin tensión, no sin sufrimiento y no sin sacrificio”. En cuanto a las UCI, a día de hoy hay 30 unidades con respirador disponibles y 355 pacientes ingresados en ellas, dos más que ayer.

En lo que se refiere a las altas hospitalarias, Fernández ha explicado que en algunos centros la tónica se está invirtiendo y comienza a haber más altas que ingresos: "Sucede ya en algunos hospitales y esperamos que sea una tendencia en los próximos días. Esperamos que sea así porque da un respiro y nos indicaría, si fuera así, que las medidas de confinamiento están dando resultado”. Otro dato positivo es el que se vive en las Urgencias, donde también se aprecia un descenso de los ingresos, ya que, ha detallado, hace una semana el 50 por ciento o más de las personas que llegaba necesitaba ingreso hospitalario; hace 48 horas ese porcentaje bajó 11 puntos, hasta un 39 por ciento, y en las últimas 24 horas ha disminuido hasta el 36 por ciento.

La consejera también ha destacado que la estancia media en planta se ha multiplicado por cuatro, pasando de unos seis o siete días a 23. Y en las UCI se ha triplicado. “Esto significa que, aunque sean han comenzado a dar más altas que ingresos en algunos hospitales, estamos sufriendo mucha tensión porque la pandemia ha multiplicado por cuatro las estancias medias de ingresos hospitalarios y por tres la estancia media en UCI”. Por ello, ha querido recalcar que esos datos "hay que tenerlos en cuenta para comprender la presión a la que está sometido nuestro sistema sanitario, pero también de toda España.

Junto a esto, Fernández ha recordado que hace tres semanas compraron 150 respiradores por tres millones de euros, los cuales se encuentran bloqueados en Turquía desde hace una semana, por lo que están gestionando un vuelo diplomático para traerlos junto al material comprado por otras comunidades. En ese sentido, apuntó que las tensiones internacionales derivadas de la pandemia están provocando "problemas donde no deberíamos haberlos tenido”.