Pacto para España

El FMI ha confirmado las peores previsiones: con alguna significativa excepción como China, la economía mundial va a sufrir una recesión de dimensiones desconocidas desde la «Gran Depresión» de 1929. Se prevé una caída del 6% del PIB de la UE y del 8% para España, que provocará un paro superior al 20% para finales de año. Con este escenario, y superpuesto a la tragedia de miles de muertos por la epidemia, adquieren pleno sentido los acuerdos conocidos como «Pactos de Estado».

Por tanto, si se pregunta si son necesarios ahora unos nuevos para hacer frente a esta situación, la respuesta es que rotundamente sí. Debe haber sin duda «unidad y lealtad», como pide y ofrece Sánchez. Pero a estas alturas me pregunto si ha dado motivos para confiar en su palabra, y en la capacidad de este Gobierno de alcanzar ese Pacto y gestionar su eventual aplicación. La vida está llena de renuncias: Sánchez no puede pretender conseguir la adhesión de los diputados del centroderecha para que un Gobierno de coalición con comunistas y apoyado en 155 diputados, pueda sobrevivir a esta crisis. Debe elegir entre su actual Gobierno y sus socios ERC y Bildu, u otro transversal y de salvación para este objetivo nacional. No es razonable superar esta crisis apoyado por la derecha, y pretender seguir «transformando la sociedad» y el Estado, con esta izquierda. Es su elección.